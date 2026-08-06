Drama e Perez Hilton - nga fama dhe skandalet te kriza që tronditi ndjekësit
Perez Hilton, emri i vërtetë i të cilit është Mario Lavandeira Jr., po kalon një nga periudhat më të vështira të jetës së tij.
Sipas raportimeve, ai u shtrua në spital pasi gjatë një transmetimi të drejtpërdrejtë në TikTok shfaqi shenja të një krize të rëndë emocionale, duke bërë që shikuesit të njoftonin menjëherë shërbimet e emergjencës.
Perez u bë i famshëm në fillim të viteve 2000 si një nga blogerët më të njohur të thashethemeve për personazhet e famshëm.
Perez Hilton
Ai ndërtoi një karrierë të suksesshme, por u kritikua vazhdimisht për mënyrën agresive me të cilën trajtonte figurat publike.
Me kalimin e viteve, ka pranuar publikisht se shumë nga veprimet e së kaluarës i kanë shkaktuar keqardhje dhe ka kërkuar falje për dëmin që u ka shkaktuar të tjerëve.
Viti 2026 ka qenë veçanërisht i vështirë për të.
Në pranverë u përball me probleme serioze shëndetësore, përfshirë sepsën, pas komplikimeve të shkaktuara nga një ulçerë.
Perez Hilton
Më vonë pati edhe një mpiksje gjaku në këmbë, ndërsa shpenzimet e larta mjekësore dhe presioni financiar rënduan edhe më shumë situatën e tij.
Pak muaj më parë, Perez u zhvendos me tre fëmijët e tij nga Las Vegasi në Miami, duke e cilësuar këtë si një fillim të ri.
Megjithatë, sipas burimeve pranë tij, përshtatja me jetën e re rezultoi më e vështirë sesa pritej.
Miqtë e tij thonë se ai nuk konsumon drogë dhe rrallë pi alkool, ndaj kriza e fundit i ka befasuar të gjithë.
Përfaqësuesit e Hilton kanë deklaruar se fokusi kryesor tani është shëndeti, rikuperimi dhe privatësia e tij dhe e familjes. /Telegrafi/