Brooklyn Beckham dhe Nicola Peltz 'heqin dorë' nga dasma e parë - arsyeja lidhet me familjen Beckham
Brooklyn Beckham dhe Nicola Peltz kanë vendosur që të mos e konsiderojnë më dasmën e tyre të parë, të mbajtur në prill të vitit 2022, si përvjetorin zyrtar të martesës.
Sipas burimeve pranë çiftit, kjo ceremoni lidhet me kujtime të hidhura dhe tensione familjare, ndaj ata kanë zgjedhur të festojnë përvjetorin e rinovimit të betimeve martesore, që u zhvillua në gusht të vitit 2025.
Rinovimi i betimeve u organizua në një ceremoni private, ku morën pjesë vetëm familja e Nicolës dhe miqtë e afërt, ndërsa familja Beckham nuk ishte e ftuar.
Çifti e konsideron këtë ditë si fillimin e ri të martesës së tyre dhe tashmë do ta festojë publikisht si përvjetorin zyrtar.
Në rrjetet sociale, Brooklyn dhe Nicola publikuan mesazhe të ndjera për njëri-tjetrin, duke shprehur dashurinë dhe lumturinë për jetën që kanë ndërtuar së bashku.
Vendimi vjen në mes të raportimeve për përçarjen e vazhdueshme mes Brooklynit dhe prindërve të tij, David Beckham dhe Victoria Beckham.
Më herët, Brooklyn kishte pretenduar se dita e dasmës së parë u shoqërua me situata të pakëndshme dhe tensione familjare, të cilat ia prishën kujtimet nga ajo ngjarje.
Së fundmi, Brooklyn dhe Nicola pushuan në jug të Francës në jahtin e kumbarit të tij, Elton John, vetëm pak kilometra larg vendit ku po kalonin pushimet David dhe Victoria Beckham. /Telegrafi/