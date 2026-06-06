Kylie Jenner në qendër të vëmendjes gjatë pushimeve tropikale – festat e saj thuhet se janë pjesë e promovimit të markës
Kylie Jenner është shfaqur duke shijuar pushime luksoze në Turks dhe Caicos, ku është parë duke festuar me shoqet e saj, duke pirë pije dhe duke kërcyer në një atmosferë të gjallë verore.
28-vjeçarja, miliardere dhe drejtore e një kompanie të madhe kozmetike, u pa duke u sjellë në mënyrë të lirshme dhe spontane, madje edhe duke u hedhur në pishinë me veshje.
Postimet e saj në rrjete sociale kanë marrë vëmendje të madhe nga fansat, të cilët e kanë përshkruar si “shumë energjike” dhe “shumë verore”.
Megjithatë, sipas burimeve për DailyMail, ky imazh i Kylie-t si “vajzë feste” nuk është rastësor, por pjesë e një strategjie të menduar mirë për të promovuar markën e saj Kylie Cosmetics dhe produktet e reja.
Burime pranë saj thonë se ajo në jetën e përditshme ka një rutinë shumë të organizuar, punon herët në mëngjes dhe i kushton shumë kohë biznesit dhe fëmijëve të saj, ndërsa imazhi publik i “vajzës së çmendur në festa” përdoret për marketing.
Gjatë pushimeve, pothuajse çdo postim i saj lidhet me promovimin e produkteve të reja, veçanërisht linjës së saj të re të kozmetikës për buzë, ndërsa edhe shoqet e saj kanë bërë promovime dhe tutoriale grimi.
Në udhëtim kanë qenë edhe disa nga mikeshat e saj të ngushta, ndërsa nuk është parë i dashuri i saj, aktori Timothée Chalamet. /Telegrafi/