Ish-ylli i Arsenalit fitoi 25 milionë euro në karrierën e tij, por humbi gjithçka pas divorcit
Vetëm përmendja e emrit të Emmanuel Eboue ende ngjall dashuri dhe ngrohtësi midis tifozëve të Arsenalit, por ky futbollist aktualisht po kalon një krizë të vështirë pas divorcit nga ish-gruaja e tij.
Eboue, i cili fitoi mbi 25 milionë euro gjatë karrierës së tij si lojtar, thotë se humbi gjithçka pas divorcit.
Problemet e tij filluan në vitin 2016, kur Sunderland e shkarkoi pasi FIFA i dha një pezullim 12-mujor për një borxh të papaguar ndaj një ish-agjenti.
Ai u urdhërua t’i paguante agjentit pothuajse një milion euro, të cilat ai i refuzoi, dhe më vonë iu ndalua hyrja në kampin e Sunderlandit.
"Ata donin që unë t'i jepja agjentit tim një milion euro, kështu që thashë se do të preferoja të ndaloja së luajturi futboll sesa t'u jepja atyre ato para. Ish-agjenti im shkoi në FIFA dhe më pas FIFA më pezulloi për një vit. U ktheva në Turqi për t'u fshehur, sepse nuk doja që njerëzit ta dinin se nuk kisha një klub dhe atëherë filloi divorci", kujtoi Eboue.
Ndërsa luante për Arsenalin, Eboue bleu tre shtëpi në Angli, shumë makina të shtrenjta, por mbeti pa të gjitha këto.
"Humba shumë. Shumë. Sinqerisht, nuk dua të them se sa, por ishin shumë. Humba gjithçka në jetën time në Angli. Bëra gjithçka në karrierën time në Angli, bleva shumë shtëpi atje. Kisha tre shtëpi atje dhe kisha shumë makina. I humba të gjitha dhe humba para", shtoi ai.
❝I bought 3 houses in England. I had a lot of cars. I lost everything...❞
- Emmanuel Eboue pic.twitter.com/c9Zo1bstOc
— @𝗼𝗻𝗲𝗷𝗼𝗯𝗹𝗲𝘀𝘀𝗯𝗼𝘆 (@OneJoblessBoy) April 23, 2026
Është e kuptueshme që të gjitha këto probleme patën një ndikim të madh në gjendjen mendore të Eboues. Ai madje i mbylli dritaret dhe tha se ndihej aq keq sa nuk mund ta detyronte veten të hante.
"Isha shumë, shumë keq. Ndihesha shumë keq sepse jetoja diku ku media e dinte se ku jetoja. Kështu që çdo ditë fotografët ishin aty, kështu që më duhej të prisja kuti dhe t'i vendosja në dritare sepse nuk doja që të më fotografonin”, përfundoi Eboue.
Eboue bëri 214 paraqitje për ekipin londinez, duke shënuar 10 gola dhe duke dhënë 20 asistime. Pas Arsenalit, ai luajti për Galatasarayn dhe Sunderlandin, përpara se t’i jepte fund karrierës në vitin 2016./Telegrafi/