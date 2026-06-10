E shitën 50 milionë euro, Liverpooli po mendon për një rikthim të bujshëm në Anfield
Liverpooli po shqyrton mundësinë e rikthimit të Darwin Nunez në Anfield vetëm një vit pasi e shiti sulmuesin uruguaian.
Sipas TEAMtalk, 26-vjeçari është bërë lojtar i lirë pasi ka ndërprerë me marrëveshje të dyanshme kontratën me Al-Hilal. Sulmuesi kishte shënuar nëntë gola në 24 ndeshje me skuadrën saudite, por u largua për shkak të kufizimeve që lidhen me kuotën e lojtarëve të huaj.
Agjentët e Nunez kanë nisur tashmë t'ua ofrojnë shërbimet e tij disa klubeve evropiane, ndërsa Liverpooli po e vlerëson seriozisht mundësinë e një rikthimi të tij si transferim i lirë.
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Uruguaiani do ta mirëpriste një aventurë të dytë në Anfield, ku gjatë periudhës së tij të parë realizoi 40 gola në 143 paraqitje. Megjithatë, drejtuesit e Reds ende nuk kanë marrë një vendim përfundimtar nëse do të avancojnë me një ofertë konkrete.
Interesimi për Nunez është i madh. Benfica dëshiron ta rikthejë në Portugali, ndërsa Chelsea, Tottenham, Newcastle dhe Aston Villa po monitorojnë situatën e tij në Angli.
Në garë janë përfshirë edhe Atletico Madrid dhe Bayern Munich. Diego Simeone e sheh uruguaianin si një profil ideal për stilin e lojës së skuadrës së tij, ndërsa kampioni gjerman ka vendosur kontakte fillestare për të vlerësuar mundësinë e transferimit.
Me shumë klube të interesuara dhe negociata që pritet të intensifikohen në javët e ardhshme, e ardhmja e Darwin Nunez premton të jetë një nga sagat më interesante të kësaj vere./Telegrafi/