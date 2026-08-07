Maresca zgjedh zëvendësuesin e Rodrit te Manchester City
Mesfushori argjentinas i Chelseat, Enzo Fernandez, është shfaqur si objektivi kryesor i transferimeve të Manchester Cityt për të forcuar mesfushën e tyre në pritje të largimit të mundshëm të Rodrit te Barcelona.
Sipas gazetarit Gianluca Di Marzio, trajneri Enzo Maresca është i etur të ribashkohet këtë verë me lojtarin që më parë e kishte menaxhuar në Stamford Bridge.
Marrëveshja nuk është ende në fazën e marrëveshjes midis klubeve, por interesimi i Cityt pritet të rritet këto ditë.
.@ManCity, il sogno per il dopo Rodri è Enzo Fernandez https://t.co/iB9Jw58mVn
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 6, 2026
Chelsea e ka Fernandezin nën kontratë deri në qershor 2032 dhe mban një pozicion të fortë negociues, me raporte të ndryshme që e vendosin vlerën e tij në rreth 120 milionë funteve, ose afërsisht 140 milionë eurove.
Interesi ka një lidhje të drejtpërdrejtë me Marescan. Trajneri aktual i Cityt punoi me 25-vjeçarin gjatë kohës së tij në Chelsea dhe mban një marrëdhënie të mirë profesionale me yllin argjentinas.
Maresca mori drejtimin e Cityt më 29 qershor me një kontratë deri në vitin 2029, pas largimit të Pep Guardiolës dhe një nga vendimet e tij të para në lidhje me planifikimin e mesfushës ka qenë ta transferojë Enzo Fernandezin.
Situata mund të ndryshojë tani për shkak të së ardhmes së Rodrit. Mesfushori spanjoll ka autorizuar kontaktin me Barcelonën për të shqyrtuar një transferim të mundshëm, ndërsa kontrata e tij me Cityn është e vlefshme deri në vitin 2027.
Ky skenar e detyron klubin anglez të përgatisë alternativa për një pozicion që mund të lirohet para fillimit të sezonit të Ligës Premier dhe argjentinasi do të ishte lojtari i përkryer për ta pasuar atë në Etihad. /Telegrafi/