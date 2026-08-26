Gabimi i Manchester United: Luajti ndaj Hull Cityt me fanellë që shkel rregullat e Ligës Premier
Manchester United ka nisur sezonin e ri me një problem të pazakontë jashtë fushës. Në ndeshjen e humbur 2-0 ndaj Hull Cityt, skuadra angleze u paraqit me fanella që nuk ishin në përputhje me rregulloret e Ligës Premier.
United luajti pa stemën zyrtare të Ligës Premier në mëngën e majtë. Sipas rregullores së garës, klubet që nuk kanë sponsor komercial në mëngë duhet ta vendosin stemën e Ligës Premier në të dyja mëngët.
Gabimi në fanellën e re
Problemi lidhet me përfundimin e marrëveshjes së Manchester United me kompaninë DXC Technology, e cila ishte sponsori i mëngës së klubit. Pas largimit të sponsorit, United duhej të vendoste logon e Ligës Premier në të dyja anët e fanellës.
Megjithatë, në sfidën ndaj Hull Cityt, lojtarët kishin stemën e Ligës Premier vetëm në mëngën e djathtë, ndërsa mëngën e majtë e kishin të zbrazët.
Në mëngën e djathtë, përveç logos së Ligës Premier, ishte edhe shenja e fushatës “No Room for Racism”.
Man United nuk do të ndëshkohet
Pavarësisht shkeljes së rregullores, Manchester United nuk pritet të marrë ndonjë dënim nga Liga Premier. Klubi dhe drejtuesit e ligës janë në dijeni të situatës dhe problemi pritet të korrigjohet para ndeshjes së ardhshme.
Klube të tjera si Chelsea, Sunderland dhe Crystal Palace, të cilat gjithashtu nuk kishin sponsor në mëngë, u paraqitën me stemën e Ligës Premier në të dyja mëngët.
Manchester United pritet që fanellën ta rregullojë për ndeshjen e radhës në Old Trafford, duke respektuar kështu rregulloren e garës. /Telegrafi/