Palmer, Joao Pedro e Rogers frikësojnë Ligën Premier, por Chelsea ka një pikë të dobët
Chelsea ka ndërtuar një nga repartet më të frikshme sulmuese në Premier League, por sipas një analize të Goal, skuadra e drejtuar nga Xabi Alonso ende nuk është gati për të luftuar për titullin e kampionit.
Epoka e trajnerit spanjoll në "Stamford Bridge" nisi në mënyrën më të mirë të mundshme, me fitoren 3-2 ndaj Fulhamit në javën e parë të Premier League.
Në këtë ndeshje, treshja sulmuese Cole Palmer, João Pedro dhe Morgan Rogers shënuan të tre nga një gol, duke dhënë menjëherë sinjale se Chelsea mund të jetë një skuadër shumë e rrezikshme në fazën ofensive.
Palmer rikthehet në nivelin e tij
Vëmendjen më të madhe e mori Cole Palmer, i cili realizoi një gol dhe asistoi për João Pedron në këtë ndeshje.
Pas një sezoni të kaluar të vështirë, të ndikuar edhe nga problemet fizike dhe mungesa e vazhdimësisë, Palmer dha shenja të versionit që e kishte shndërruar në një prej yjeve kryesorë të Chelseat.
24-vjeçari regjistroi pesë goditje, tri pasime kyçe dhe pesë driblime, duke u shpallur lojtari i ndeshjes. Bashkëpunimi me João Pedron dhe Morgan Rogers ishte një prej elementeve më pozitive për skuadrën e Alonsos.
Edhe Morgan Rogers, i cili iu bashkua Chelseat për një shumë rekord prej rreth 117 milionë funte, e nisi aventurën në mënyrën më të mirë, duke shënuar në debutimin e tij.
Kjo treshe krijoi një kombinim që premton shumë për vazhdimin e sezonit. João Pedro mund të luajë si sulmues, ndërsa Palmer dhe Rogers mund të lëvizin pas tij dhe në hapësirat anësore, duke i dhënë Alonsos shumë alternativa në fazën e sulmit.
Problemi është në mbrojtje, por seriozisht në portë
Por pikërisht këtu qëndron shqetësimi kryesor. Pavarësisht fitores, Chelsea lejoi Fulhamin të krijonte shumë raste. Vendasit regjistruan 14 goditje, vetëm dy më pak se Chelsea, ndërsa të dyja skuadrat patën nga gjashtë goditje në kuadrat.
Sipas Goal, kjo paraqitje tregoi se Chelsea mund të ketë shumë probleme ndaj skuadrave më të forta të kampionatit nëse nuk përmirësohet në fazën defensive.
Një prej pikave më të diskutueshme mbetet Robert Sánchez. Portieri spanjoll ishte fajtor për të paktën një prej golave të Fulhamit dhe bëri edhe disa ndërhyrje të pasigurta gjatë ndeshjes. Problemi është edhe më i madh për shkak të mënyrës së lojës së Alonsos, pasi trajneri spanjoll kërkon një skuadër që të jetë agresive në tranzicion dhe të luajë me ritëm të lartë.
Në këtë sistem, gabimet e portierit mund të bëhen edhe më të kushtueshme.
Sipas raportimeve të përmendura nga Goal, Chelsea nuk planifikon të transferojë një portier tjetër para mbylljes së afatit kalimtar, duke e lënë Sánchez si zgjedhjen kryesore dhe 21-vjeçarin Mike Penders si alternativë.
Enzo Fernández, një tjetër dilemë
Një tjetër çështje që mund të ndikojë ndjeshëm në sezonin e Chelseat është e ardhmja e Enzo Fernández.
Mesfushori argjentinas është lidhur fuqishëm me një transferim te Manchester City, i cili raportohet se mund të bëjë ofertë mbi 120 milionë funte para mbylljes së afatit kalimtar.
Fernández nuk e nisi nga minuta e parë ndaj Fulhamit, por pasi hyri në lojë kompletoi 19 nga 21 pasimet. Megjithatë, largimi i tij do të ishte një goditje e madhe për Alonsos, pasi Chelsea do ta kishte shumë të vështirë ta gjente një zëvendësues të nivelit të tij në ditët e fundit të merkatos.
Në fakt, Goal vlerëson se Fernández mund të ketë një rol shumë të rëndësishëm në sistemin e Alonsos, duke luajtur si një lidhje mes mesfushës dhe treshes sulmuese, në një rol të ngjashëm me atë që kishte Granit Xhaka te Bayer Leverkusen nën drejtimin e trajnerit spanjoll.
Championsi duket më realist se titulli
Për momentin, Chelsea duket se ka potencial të madh për të qenë një prej skuadrave më spektakolare në Premier League. Palmer, João Pedro dhe Rogers mund të formojnë një prej tresheve sulmuese më të rrezikshme në kampionat.
Megjithatë, për të luftuar për titull, Chelsea duhet të zgjidhë problemet në portë, të stabilizojë mbrojtjen dhe të sigurohet që të mos humbasë Fernándezin.
Nëse nuk ka përforcime të rëndësishme në ditët e fundit të afatit kalimtar, Goal e sheh kualifikimin në Champions League si objektivin më realist për Alonsos, pavarësisht potencialit të madh ofensiv të skuadrës.
Sfida ndaj Arsenalit më 6 shtator pritet të jetë një test shumë më serioz për Chelsean dhe mund të tregojë më qartë nëse skuadra e Alonsos është gati të hyjë në garën për kreun e Ligës Premier. /Telegrafi/