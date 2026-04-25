Pesë gjigantë evropianë do ta ndjekin nga afër Osimhenin ndaj Fenerbahces
Victor Osimhen do të monitorohet nga afër nga disa gjigantë evropianë kur Galatasaray të përballet me Fenerbahcen në derbin vendimtar të Stambollit të dielën mbrëma.
Sulmuesi nigerian pritet të jetë atraksioni kryesor në ‘Rams Park’, me klube si Real Madrid, Arsenal, Barcelona, Bayern Munich dhe Juventus që thuhet se kanë rezervuar vende vëzhguesish për ndeshjen me rrezik të lartë.
Kjo ndeshje ka një rëndësi të madhe në garën për titullin e Superligës së Turqisë, me Galatasarayn që kryeson me 71 pikë, vetëm katër përpara Fenerbahçes së vendit të dytë.
Osimhen pritet të luajë pavarësisht polemikave të fundit rreth allçisë së vendosur në dorën e tij. Fenerbahce kishte ngritur shqetësime në Federatën Turke të Futbollit, duke vënë në dyshim sigurinë e tij, por apeli u rrëzua, duke i dhënë mundësinë sulmuesit nigerian të luajë.
27-vjeçari, i cili u bashkua me Galatasarayn në një marrëveshje rekord prej 70 milionë eurosh, mbetet një nga lojtarët më të spikatur në ligë dhe konsiderohet gjerësisht si kërcënimi kryesor sulmues përpara derbit.
Performancat e tij kanë tërhequr prej kohësh interesin e elitës së Evropës, por prania e disa klubeve të mëdha në këtë përballje sugjeron se mund të ketë lëvizje konkrete në afatin kalimtar të verës. /Telegrafi/