Ky është sulmuesi që Yamal i ka kërkuar drejtuesve të Barcelonës ta transferojnë
Barcelona tashmë ka filluar të përgatisë planin e saj për afatin e ardhshëm të transferimeve verore, me një objektiv shumë të qartë, përforcimin e repartit ofensiv me një profil të nivelit të lartë.
Në një kontekst ku shënimi i golave ka qenë i paqëndrueshëm në disa momente të sezonit, drejtoria sportive po përgatit një investim të madh që mund të arrijë deri në 100 milionë euro.
Në mes të këtyre planeve, del në pah edhe zëri i Lamine Yamal, një nga zbulimet më të mëdha të futbollit evropian, i cili ka gjithnjë e më shumë peshë brenda projektit të klubit.
Talenti i ri i Barcelonës ka një ide të qartë për llojin e sulmuesit që i nevojitet skuadrës dhe, sipas raportimeve, edhe për partnerin ideal në repartin ofensiv.
Barcelona është e vetëdijshme se ka nevojë për një “9” të klasit të lartë, i aftë të bëjë diferencën në ndeshjet e mëdha.
Emri që i pëlqen më së shumti Lamine Yamal është ai i Victor Osimhen. Sulmuesi aktual i Galatasaray posedon pothuajse të gjitha cilësitë që talenti i ri i Barcelonës i konsideron ideale për të përmirësuar lojën e tij.
Osimhen spikat për fuqinë fizike, aftësinë për të sulmuar hapësirat dhe instinktin e tij brenda zonës.
Ai është një sulmues që mban të angazhuar mbrojtësit, krijon vazhdimisht epërsi dhe i shndërron shumë nga rastet e krijuara në gola.
Për një lojtar si Lamine Yamal, i cili shkëlqen në duele një kundër një dhe në krijimin e rrezikut nga krahët, një profil i tillë do ta shumëfishonte ndikimin e tij në fazën ofensive.
Pengesa kryesore për transferimin e Osimhen në ‘Camp Nou’ mbetet, si zakonisht, aspekti financiar.
Ai ëstë një lojtar shumë i vlerësuar në treg dhe transferimi i tij mund të afrohet, apo edhe të kalojë, shifrën prej 100 milionë eurosh të vendosur nga klubi./Telegrafi/