Ylli spanjoll nuk dëshiron të rikthehet te Real Madridi dhe preferon kalimin te Barcelona
Barcelona ka vënë në shënjestër Victor Munoz, i cili thuhet se po ndërmerr hapa që mund të rrisin shanset e tij për t’u transferuar te klubi katalanas në vend që të rikthehet te Real Madridi.
Anësori 22-vjeçar i Osasunas ka bërë përshtypje në La Liga këtë sezon dhe së fundmi debutoi edhe me kombëtaren e Spanjës, duke hyrë fuqishëm në radarët e Barcelonës, e cila po monitoron alternativa për repartin ofensiv në krah.
Një transferim dukej i komplikuar, pasi Real Madridi ende zotëron 50% të të drejtave ekonomike të Munoz, pasi shiti gjysmën e kartonit të tij te Osasuna për 5 milionë euro verën e kaluar.
Megjithatë, sipas SPORT, lojtari ka ndryshuar së fundmi agjencinë e përfaqësimit, duke iu bashkuar Niagara Sports Company.
Kjo agjenci përfaqëson disa lojtarë të Barcelonës, përfshirë Dani Olmo dhe Joan Garcia, dhe mban marrëdhënie të forta me klubin katalanas.
Munoz ka lindur në Barcelonë dhe ka kaluar më parë në akademinë La Masia nga viti 2014 deri në 2017, përpara se më vonë t’i bashkohej Real Madridit.
Aktualisht, Osasuna zotëron të drejtat sportive të plota të lojtarit, ndërsa Real Madridi mban një klauzolë rikthimi prej 8 milionë eurosh këtë verë, si dhe 50% të të drejtave ekonomike.
Munoz ka gjithashtu një klauzolë lirimi prej 40 milionë eurosh në kontratën e tij, dhe Osasuna thuhet se nuk është e gatshme të ulë çmimin.
Megjithatë, ndryshimi i agjencisë së përfaqësimit mund t’i hapë derën Barcelonës, nëse ajo vepron shpejt përpara se Real Madridi të vendosë nëse do të aktivizojë opsionin e rikthimit./Telegrafi/