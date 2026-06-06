Guardiola mbështet objektivin e transferimit të Barcelonës
Pep Guardiola i ka dhënë Barcelonës një miratim të pa-kërkuar, por mjaft bindës, për dy nga objektivat e tyre kryesorë të transferimeve, duke folur për shtypin në inaugurimin e një ‘Cruyff Court’ që mban emrin e tij në Manresa - shkolla ku ai ndoqi para se të bashkohej me La Masia.
Për Bernardo Silvën, me të cilin kaloi nëntë vjet te Manchester City , Guardiola ishte i prerë.
"Bernardo do të përshtatej me çdo ekip. Ai është shumë i mirë", tha trajneri 55-vjeçar.
I pyetur për Julian Alvarez, përgjigjja e tij ishte po aq e shkëlqyer. "Ai është gjithashtu shumë i mirë. City i ka të gjithë shumë të mirë."
Guardiola ishte gjithashtu bujar në lëvdatat e tij për Hansi Flick, duke i përshkruar titujt e Barcelonës në La Liga dy herë radhazi si "dy vite të jashtëzakonshme" dhe duke e shpallur veten një admirues të vërtetë të punës së gjermanit.
Në një reflektim më të gjerë, Guardiola mbrojti gjithashtu vlerën e titujve të ligës mbi suksesin në Ligën e Kampionëve - një temë shumë e rëndësishme për të, duke pasur parasysh përvojat e tij në City.
"Liga e Kampionëve shkatërron projekte. Liga është ajo që të jep qëndrueshmëri", tha ai. /Telegrafi/