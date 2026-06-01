Barcelona merr miratimin e brendshëm për transferimin e yllit të Man Cityt
Barcelona po afrohet gjithnjë e më shumë drejt arritjes së një marrëveshjeje për transferimin e Bernardo Silvës, me negociatat që raportohet se kanë hyrë në fazën përfundimtare dhe kanë mbetur vetëm disa detaje të vogla për t’u finalizuar.
Sipas gazetarit Gianluigi Longari, operacioni ka marrë miratimin e plotë nga e gjithë struktura sportive e klubit katalanas, ndërsa nuk ekziston nevoja që Barcelona të shesë lojtarë për të përmbyllur këtë transferim.
Bisedimet aktualisht janë të fokusuara në rregullimet e fundit të kontratës, me të dyja palët që shfaqen optimiste për arritjen e një marrëveshjeje definitive në të ardhmen e afërt. Raportet e fundit e përshkruajnë transferimin si të pashmangshëm.
Bernardo Silva sapo ka përfunduar sezonin e tij të fundit me Manchester Cityn, ku vazhdoi të ishte një nga lojtarët kyç të skuadrës së drejtuar nga Pep Guardiola.
Mesfushori portugez luajti në të gjitha ndeshjet e Ligës Premier gjatë sezonit 2025/26.
Në të gjitha garat, 30-vjeçari regjistroi tre gola dhe pesë asistime, duke dëshmuar edhe një herë rëndësinë e tij në lojën e Cityt.
Silva vlerësohet lart për fleksibilitetin e tij në pozicione të ndryshme dhe inteligjencën taktike, cilësi që Barcelona beson se do t’i japin një dimension të ri repartit të mesfushës që nga momenti i mbërritjes së tij. /Telegrafi/