Barcelona i kundërpërgjigjet Atleticos për Alvarezin – pretendon se oferta prej 100 milionë eurosh është dërguar
Pas talljes publike të Atletico Madridit ndaj Barcelonës lidhur me interesimin për sulmuesin Julian Alvarez, klubi katalanas ka vendosur të reagojë dhe të sqarojë pozicionin e tij.
Të premten, media të shumta raportuan se Barcelona kishte paraqitur një ofertë fillestare prej 100 milionë eurosh për argjentinasin.
Megjithatë, më vonë gjatë ditës, Atletico Madridi publikoi një seri postimesh në rrjetet sociale, ku mohoi kategorikisht se kishte marrë ndonjë ofertë për Alvarezin, duke theksuar se lojtari nuk është në shitje dhe se kontrata e tij përfshin një klauzolë lirimi prej 500 milionë eurosh.
Sipas raportimit të Mundo Deportivo, Barcelona këmbëngul se oferta prej 100 milionë eurosh është dërguar.
Burime të klubit katalanas, të cilat media spanjolle i cilëson si “plotësisht të besueshme”, kanë konfirmuar se propozimi është përcjellë zyrtarisht të premten përmes postës elektronike te drejtori sportiv i Atletico Madridit, Mateu Alemany.
Raporti shton se Barcelona nuk dëshiron të përfshihet në një përplasje publike me rivalët nga Madridi, pavarësisht se reagimi i Atleticos nuk është pritur mirë në ambientet e klubit.
Qëndrimi i drejtuesve katalanas është që të vazhdojnë ndjekjen e Alvarezit në mënyrë profesionale dhe pa krijuar polemika të panevojshme.
Megjithatë, duke parë deklaratat publike të Atletico Madridit, një marrëveshje mes dy klubeve duket aktualisht shumë e vështirë. Reagimi i ashpër i “Los Colchoneros” lë të kuptohet se ata nuk kanë ndërmend të negociojnë për largimin e sulmuesit argjentinas.
Barcelona e konsideron Julian Alvarezin objektivin kryesor për repartin ofensiv, por klubi ka gjithashtu një limit financiar që është i gatshëm të investojë.
Nëse Atletico vazhdon të refuzojë çdo mundësi negociatash, katalanasit mund të detyrohen të shqyrtojnë alternativa të tjera në tregun e transferimeve. /Telegrafi/