Atletico Madrid vendos çmimin për Julian Alvarez, refuzon ofertën prej 100 milionë eurosh
Atletico Madrid nuk ka ndërmend të ndahet me Julian Alvarez këtë verë, pavarësisht interesimit të madh nga Barcelona për sulmuesin argjentinas.
Sipas raportimeve nga Spanja, klubi katalanas e ka identifikuar 26-vjeçarin si një nga objektivat kryesorë për repartin ofensivë dhe ka shfaqur gatishmëri për të ofruar rreth 100 milionë euro për kartonin e tij. Megjithatë, drejtuesit e Atleticos nuk janë të interesuar të hapin negociata mbi këtë bazë.
Gazetari Pedro Fullana raporton se klubi madrilen do të konsideronte rishikimin e pozicionit të tij vetëm në rast se do të mbërrinte një ofertë që i afrohet shifrës prej 150 milionë eurosh.
Brenda klubit, Alvarez konsiderohet një element kyç i projektit afatgjatë sportiv dhe një nga figurat rreth të cilave pritet të ndërtohet sulmi i ekipit në vitet e ardhshme.
telegrafi.com
Edhe drejtori ekzekutiv, Miguel Angel Gil Marin, thuhet se nuk e sheh si të mjaftueshme një ofertë prej 100 milionë eurosh, duke vlerësuar se rëndësia sportive e lojtarit për ekipin tejkalon këtë shifër.
Qëndrimi i Atleticos nuk lidhet vetëm me aspektin financiar. Klubi beson se largimi i Alvarez do të krijonte një boshllëk të madh në skuadër, i cili do të ishte i vështirë për t’u mbushur, pavarësisht të ardhurave që mund të siguroheshin nga një transferim i mundshëm.
Nga ana tjetër, Barcelona vazhdon ta shohë argjentinasin si një profil ideal për të udhëhequr sulmin në të ardhmen dhe si pasuesin potencial të Robert Lewandowskit në projektin afatgjatë të klubit.
Për momentin, gjithçka tregon se Atletico Madrid nuk ka ndërmend të heqë dorë nga një prej lojtarëve më të rëndësishëm të skuadrës së Diego Simeones. /Telegrafi/