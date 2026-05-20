Ylli i madh nuk dëshiron largimin nga Barcelona, pranon ulje të konsiderueshme page
Barcelona po punon për të siguruar qëndrimin përfundimtar të Marcus Rashford, ndërsa sulmuesi anglez ka bërë të qartë se dëshiron të vazhdojë karrierën në “Camp Nou”.
Sipas raportimeve nga Spanja, Rashford është i gatshëm edhe të ulë ndjeshëm pagën e tij vetëm për ta bërë të mundur transferimin definitiv te gjiganti katalanas.
Paraqitjet e anglezit gjatë huazimit kanë bindur trajnerin Hansi Flick, i cili vlerëson jo vetëm kontributin në fushë, por edhe profesionalizmin dhe përshtatjen e shpejtë të lojtarit me skuadrën. Tashmë, vendimi final pritet nga drejtuesit sportivë të klubit.
Barcelona po planifikon sezonin e ardhshëm me synimin për të forcuar skuadrën pa humbur cilësinë ekzistuese.
Brenda klubit katalanas shtrohet një pyetje e qartë: cili lojtar i këtij niveli mund të transferohet për rreth 30 milionë euro? Barcelona ka një opsion blerjeje në këtë shifër, por sfida kryesore mbetet përshtatja e operacionit me limitet financiare të vendosura nga La Liga.
Rashford tashmë ka bërë hapin e tij. Sipas mediave spanjolle, ai ka pranuar të diskutojë një ulje të konsiderueshme page për të vazhduar te Barcelona.
Ky qëndrim është pritur shumë mirë brenda klubit, sidomos në një periudhë ku çdo euro ka peshë të madhe në planifikimin financiar.
Flick e konsideron anglezin si një armë të rëndësishme për ndeshjet e vështira në kampionat dhe në Ligën e Kampionëve.
Po ashtu, edhe dhoma e zhveshjes raportohet se ka luajtur rol pozitiv, pasi Rashford është integruar shpejt dhe ka treguar përkushtim maksimal.
Megjithatë, pengesa kryesore vazhdon të jetë situata financiare e Barcelonës. Klubi duhet të balancojë llogaritë para se të finalizojë çdo transferim të rëndësishëm.
Tashmë gjithçka varet nga vendimi final i Barcelonës dhe aftësia e klubit për ta regjistruar lojtarin pa rrezikuar objektivat e tjera në afatin kalimtar.
Nëse marrëveshja mbyllet me sukses, La Liga mund të vazhdojë të shijojë versionin më të motivuar të Marcus Rashford me fanellën blaugrana. /Telegrafi/