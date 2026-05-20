Atletico Madrid mund të befasojë me shitjen e Julian Alvarez
Atletico Madrid po shqyrton mundësinë e një shitjeje të madhe gjatë verës, ndërsa emri i Julian Alvarez ka nisur të përmendet gjithnjë e më shumë në diskutimet e brendshme të klubit.
Sulmuesi argjentinas, i cili deri para pak muajsh konsiderohej i paprekshëm, tani shihet nga disa drejtues si një mundësi e rëndësishme financiare për ndërtimin e skuadrës së sezonit të ardhshëm.
Nuk bëhet fjalë për një largim të sigurt, por atmosfera në “Metropolitano” ka ndryshuar dhe klubi është i gatshëm të dëgjojë oferta të mëdha.
Atletico po planifikon afatin kalimtar me kujdes për shkak të kufizimeve ekonomike dhe rregullave të La Liga. Drejtuesit synojnë përforcime në mesfushë, mbrojtje dhe sulm, por pa hyrë në shpenzime të pakontrolluara.
Në këtë situatë, Julian Alvarez është futbollisti që tërheq më shumë interes në tregun europian. Edhe pse klauzola e tij arrin në 500 milionë euro, brenda klubit ekziston bindja se një ofertë shumë e lartë mund të ndryshojë planet.
Ideja e disa drejtuesve është që një shitje e madhe e argjentinasit të përdoret për financimin e disa transferimeve të rëndësishme, duke i dhënë skuadrës më shumë ekuilibër.
Paris Saint-Germain konsiderohet klubi më i rrezikshëm për shkak të fuqisë financiare, ndërsa edhe Barcelona dhe Arsenali po monitorojnë situatën e sulmuesit.
Rregullat financiare të La Ligas po luajnë rol të rëndësishëm në strategjinë e Atleticos. Edhe me ardhjen e investimeve të reja, drejtuesit nuk duan të përsërisin modele me shpenzime të pakufizuara.
Pikërisht për këtë arsye, e ardhmja e Alvarez është kthyer në një çështje strategjike. Një shitje e mundshme do t’i jepte klubit hapësirë financiare për të realizuar disa operacione njëkohësisht dhe për të ndërtuar një skuadër më të balancuar për sezonin e ardhshëm. /Telegrafi/