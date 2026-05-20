Real Madridit i hapet rruga për ta realizuar ëndrrën
Rodri ka qenë prej vitesh një nga ëndrrat më të mëdha të parealizuara të Real Madridit, sidomos pas tërheqjes së Toni Kroos. Në çdo afat kalimtar, emri i mesfushorit të Manchester Cityt rikthehej në zyrat e Valdebebas si zgjidhja ideale për t’i dhënë sërish ekuilibër dhe kontroll mesfushës, por deri tani skenari ishte i pandryshueshëm, Rodri shihej si i paprekshëm në “Etihad”.
Sipas “Marca”, situata mund të ndryshojë për herë të parë seriozisht, për shkak të largimit të mundshëm të Pep Guardiolës. Për vite me radhë, prania e Rodrit në City ishte e lidhur ngushtë me trajnerin katalanas, i cili jo vetëm e bëri boshtin e ekipit, por edhe i dha rol total në organizimin e lojës.
Madje, mungesa e tij për shkak të dëmtimit sezonin e kaluar, sipas shkrimit, e la Man Cityn “të humbur” për një pjesë të madhe të edicionit.
Lidhja Guardiola–Rodri përshkruhet si e veçantë, e ndërtuar mbi admirim, respekt dhe të njëjtin vizion futbolli. Lidership i qetë, disiplinë, diskrecion dhe obsesion taktik. Pikërisht kjo marrëdhënie, thekson Marca, ka qenë faktori që e mbajti të mbyllur çdo derë daljeje nga City për mesfushorin spanjoll.
Por tani, me skenarin e ri, ideja e një rikthimi në Spanjë po fiton terren. Në Madrid besojnë se, nëse krijohen rrethanat e duhura, operacioni mund të bëhet i realizueshëm, edhe pse nuk do të jetë i lehtë, pasi si Rodri ashtu edhe Guardiola janë nën kontratë deri në vitin 2027 dhe Man City nuk parashikon ta lëshojë lehtë një nga lojtarët më të rëndësishëm. Megjithatë, dëshira e vetë futbollistit do të mund ta lehtësonte procesin.
Real Madridi e vlerëson prej kohësh profilin e Rodrit, pasi ai ka lidership, inteligjencë taktike, ekuilibr dhe aftësi për të kontrolluar ndeshjen.
Interesimi i klubit daton që nga koha e tij te Atlético Madridi, por refuzimi i atëhershëm i Atleticos dhe ardhja e Guardiolës më pas, ia mbyllën rrugën këtij transferimi.
Edhe episodi rreth “Topit të Artë” solli fërkime, por Marca shkruan se Florentino Pérez më vonë e zbuti situatën me një gjest ndaj lojtarit.
Në “Bernabéu” e shohin Rodrin jo thjesht si një transferim “galaktik”, por si pjesën që i mungon mesfushës. Realit i duhet më shumë ekuilibër taktik, më shumë siguri mbrojtëse dhe më shumë rrjedhshmëri në ndërtimin e aksioneve, pas shuarjes graduale të trekëndëshit Kroos–Modrić–Casemiro. /Telegrafi/