Sipas raportimit të Mundo Deportivo, Barcelona dhe Federata Spanjolle e Futbollit kanë arritur marrëveshje të plotë për një plan të kujdesshëm rikuperimi dhe rikthimi të yllit të skuadrës, Lamine Yamal.

Sulmuesi 18-vjeçar ka mbetur jashtë fushave për afro një muaj, pasi pësoi një dëmtim në muskulin e kofshës së majtë gjatë ndeshjes ndaj Celta Vigos.

Klubi katalanas dhe përfaqësuesja e Spanjës kanë vendosur në mënyrë të përbashkët që nuk ka asnjë arsye për të nxituar rikthimin e tij, sidomos për ndeshjet hapëse të Botërorit ndaj kundërshtarëve më pak të fortë.

Si pasojë, Yamal do të mungojë në sfidat e fazës së grupeve kundër Cape Verde dhe Arabisë Saudite, me qëllim shmangien e çdo rreziku për një rikthim të parakohshëm apo përkeqësim të lëndimit.

Gjendja e Yamal nuk është ende mirë: Nuk do të prekë top me këmbë deri në Botërorë

Stafi mjekësor po synon që rikthimi i tij zyrtar në turne të ndodhë në përballjen e madhe të grupit kundër Uruguay, e planifikuar për të shtunën, më 27 qershor.

Ndërkohë, lojtari po ndjek me përpikëri planin e rikuperimit dhe madje ka bërë shaka duke premtuar se nuk do të prekë topin deri në nisjen zyrtare të turneut. /Telegrafi/

