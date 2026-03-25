Pati një nga hitet më të mëdha të dekadës: Ku është Alexandra Stan sot dhe si duket?
Këngëtarja rumune, Alexandra Stan, publikoi këngën "Mr. Saxobeat" në vitin 2011, e cila i solli famë globale.
Më pas bëri një pushim nga karriera e saj për shkak të problemeve ligjore dhe së fundmi zbuloi se është në pritje të një fëmije.
Stan është një këngëtare rumune e muzikës pop dhe dance, e cila fitoi njohje në mbarë botën në fillim të viteve 2010, falë hitit të madh "Mr. Saxobeat".
Ajo lindi më 10 qershor 1989 në Konstanca, ku kaloi fëmijërinë dhe tregoi një interes të hershëm për muzikën, duke marrë pjesë në festivale dhe konkurse lokale.
Artistja u shfaq në skenën ndërkombëtare në vitin 2010, kur "Mr. Saxobeat" u bë një nga hitet më të dëgjuara të muzikës dance në Evropë dhe më gjerë, gjë që e bëri Alexandra një yll global të muzikës pop.
Menjëherë pas kësaj, vazhdoi të arrinte sukses me këngë si "Get Back (ASAP)" dhe "Lemonade", të cilat i siguruan performanca në të gjithë botën.
Megjithatë, karriera e saj pësoi një pengesë serioze në vitin 2013, kur ajo u bë në qendër të vëmendjes së publikut për shkak të një konflikti me menaxherin e saj në atë kohë.
Rasti tërhoqi shumë vëmendje mediatike dhe rezultoi në një tërheqje të përkohshme nga jeta publike, ndërsa këngëtarja u përball me probleme ligjore dhe personale.
Pas një pauze, Stan iu rikthye muzikës dhe në vitin 2014 publikoi albumin "Unlocked", i cili nisi një kapitull të ri në karrierën e saj.
Në vitet në vijim, vazhdoi të publikonte këngë të reja dhe të mbante koncerte, veçanërisht në Evropë dhe Azi, ku ende ka një audiencë besnike.
Tani ndau një lajm të gëzueshëm, duke zbuluar se ajo dhe partneri i saj Stefan Oprea janë në pritje të një fëmije. Zbuloi se pret një vajzë dhe ka zgjedhur emrin Eva. /Telegrafi/