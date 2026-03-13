Partnerja e gjatë e Ricky Gervais zbulon se iu diagnostikua kanceri i gjirit: Po marr kujdes të jashtëzakonshëm
Autorja dhe producentja britanike Jane Fallon, partnere e gjatë e komedianit Ricky Gervais, ka zbuluar se iu diagnostikua kanceri i gjirit një muaj më parë. Ajo vuri në dukje se sëmundja u zbulua në një fazë shumë të hershme, prandaj është optimiste për trajtimin.
Fallon shpjegoi se gjithçka filloi pas një mamografie rutinë që bëri një javë para Krishtlindjeve.
"Bëra një mamografi rutinë një javë para Krishtlindjeve. Nuk kisha asnjë simptomë, por një radiolog i shkëlqyer vuri re diçka të pazakontë dhe më referoi për analiza të mëtejshme dhe përfundimisht për një biopsi", tha Fallon.
Ajo shtoi se që atëherë i është nënshtruar një sërë ekzaminimesh mjekësore në mënyrë që mjekët të mund ta identifikojnë me saktësi zonën problematike.
"Që atëherë, kam bërë disa mamografi, biopsi dhe rezonancë magnetike të tjera në mënyrë që të përcaktonin zonën e saktë që ishte prekur. Ishte e mjaftueshme, nuk do të gënjej", tha ajo.
Fallon zbuloi gjithashtu se operacioni i saj është planifikuar për dy javë dhe se ndihet e inkurajuar nga mbështetja dhe kujdesi i stafit mjekësor.
"Po marr kujdes të mrekullueshëm dhe gjithçka do të shkojë mirë," shtoi ajo.
Jane Fallon dhe Ricky Gervais janë bashkë që nga viti 1982. Edhe pse nuk u martuan kurrë, Fallon më parë foli për sekretin e marrëdhënies së tyre afatgjatë.
Ajo shtoi se ajo dhe partneri i saj nuk kishin kurrë nevojë për martesë për të ruajtur një marrëdhënie të qëndrueshme dhe të lumtur. /Telegrafi/