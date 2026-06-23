Nuk është në planet e Mourinhos, Juventusi e bën prioritet shitjen e yllit të Realit
Juventusi po shqyrton mundësinë e transferimit të mbrojtësit të majtë të Real Madridit, Fran Garcia, teksa drejtuesit e klubit italian vazhdojnë planifikimin e skuadrës për sezonin e ri nën drejtimin e Luciano Spallettit.
Klubi nga Torino ndodhet aktualisht në një fazë të rëndësishme vlerësimi financiar, me prioritetet në tregun e transferimeve dhe strukturën e skuadrës që pritet të qartësohen në ditët në vijim pas përfundimit të vendimeve buxhetore.
Pozita e mbrojtësit të majtë mbetet një nga çështjet që Juventusi po analizon me kujdes, ndërsa ende nuk ka qartësi të plotë rreth të ardhmes së Andrea Cambiasos.
Në këtë kontekst, emri i Fran Garcias është rikthyer sërish në radarët e “Bianconerëve”, pasi mbrojtësi spanjoll shihet si një mundësi interesante në treg.
Megjithatë, sipas raportimeve, Garcia nuk gëzon mbështetje të plotë nga të gjitha nivelet e stafit teknik të Juventusit.
Vlerësimet e mëparshme gjatë periudhës së Igor Tudor sugjeronin se spanjolli nuk posedonte profilin fizik të dëshiruar, ndërsa planet aktuale të Luciano Spallettit duket se favorizojnë një mbrojtës më të fortë në aspektin defensiv, i aftë për të ndihmuar më shumë qendërmbrojtësit.
Për këtë arsye, Juventusi po vepron me kujdes dhe nuk ka marrë ende një vendim përfundimtar lidhur me një lëvizje të mundshme.
Çdo operacion për Fran Garcian pritet të varet nga largimet eventuale në skuadër dhe nga fleksibiliteti financiar që klubi do të ketë gjatë pjesës së mbetur të afatit kalimtar.
Mbrojtësi spanjoll vazhdon të jetë pjesë e Real Madridit, por e ardhmja e tij mund të bëhet një nga temat më interesante të merkatos së verës nëse Juventusi vendos të konkretizojë interesimin e tij./Telegrafi/