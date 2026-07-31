Interi rinovon interesin për yllin e Liverpoolit, rrit ofertën
Interi ka rigjallëruar interesin për mesfushorin e Liverpoolit, Curtis Jones, duke ofruar 35 milionë euro për 25-vjeçarin anglez.
Sipas burimeve të informuara mbi diskutimet, kampionët e Serie A kontaktuan Liverpoolin nëpërmjet ndërmjetësve pasi një ofertë e mëparshme prej 25 milionë eurosh u refuzua në qershor.
Liverpooli e vlerëson Jonesin rreth 40 milionë euro dhe ka përmendur tarifën prej 40 milionë eurosh që Tottenham pagoi për Conor Gallagher si pikë referimi.
Inter have renewed their pursuit of Liverpool midfielder Curtis Jones.
Inter have since contacted Liverpool via intermediaries, who indicated the Serie A champions are willing to pay €35m for Jones — which still falls short of what Liverpool believe the midfielder to be worth —… pic.twitter.com/f5WQwOewqh
— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 31, 2026
Jones ka vetëm një vit të mbetur në kontratën e tij. Figura të larta në Anfield këmbëngulin se do të preferonin ta lejonin atë të largohej falas në vitin 2027 sesa të pranonin një tarifë më të ulët.
Aktualisht nuk ka bisedime aktive për një marrëveshje të re, por oferta e re prej 35 milionë eurosh mund t’i lëviz gjërat.
Ndryshe, Jones është produkt i akademisë së Liverpoolit, ka bërë 228 paraqitje për klubin, duke shënuar 22 gola dhe duke dhënë 25 asistime, ndërsa ka fituar dy tituj të Ligës Premier, Ligën e Kampionëve, Kupën FA dhe dy Kupa Carabao. /Telegrafi/