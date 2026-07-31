“I uritur për të fituar përsëri”, John Stones shpalos ambiciet e tij me Interin
John Stones ka folur për krenarinë dhe emocionin e tij pas përfundimit të transferimit të tij te Interi, duke e deklaruar veten "të uritur për të fituar përsëri" ndërsa fillon kapitullin e parë të karrierës së tij jashtë Anglisë.
Me citate nëpërmjet kanaleve zyrtare të Interit , të cilëve mbrojtësi anglez u dha intervistën e tij të parë, Stones pranoi se transferimi shkaktoi një përzierje emocionesh.
“Shumë emocione, për të qenë i sinqertë, një ndjenjë e madhe lumturie dhe krenarie, emocion për të filluar këtë kapitull të ri. Dhe çfarë vendi për ta bërë këtë”, ka thënë fillimisht Stones.
La prima intervista di John Stones in nerazzurro 🎙️
Video completo 👉 https://t.co/RYPdnZrBxv pic.twitter.com/fm3GHwYoLS
— Inter ⭐⭐ (@Inter) July 30, 2026
Pas një dekade te Manchester City, 32-vjeçari tha se zhvendosja jashtë vendit ishte diçka që e kishte dëshiruar prej kohësh dhe se ai dhe familja e tij “nuk hezituan” sapo iu dha mundësia.
Një pjesë kyçe e ekipit është një fytyrë e njohur. Stones do të ribashkohet me ish-shokun e ekipit te City, Manuel Akanji, megjithëse e mbajti zviceranin në errësirë derisa u nënshkrua marrëveshja.
“Nuk doja ta prishja kontratën para se të nënshkruaja. Ai është një nga mbrojtësit më të mirë me të cilët kam luajtur dhe jam shumë i lumtur që do të luaj me të”, shtoi anglezi.
Dietro le quinte. Già Nerazzurro🖤💙 pic.twitter.com/A1mtPrcRXs
— Inter ⭐⭐ (@Inter) July 30, 2026
Ai gjithashtu do të ribashkohet me asistentin e Cristian Chivut, Aleksandar Kolarov, të cilin e njihte që nga ditët e tij te City.
I pyetur se çfarë mund t’u sjellë kampionëve në fuqi, Stones vuri në dukje mentalitetin e tij dhe koleksionin e medaljeve. “Unë jam dikush që është shumë i uritur për të fituar përsëri”.
“Kam qenë shumë me fat që kam fituar kaq shumë gjëra në të kaluarën dhe dua ta sjell këtë përvojë këtu”. Ai theksoi një pikëpamje që skuadra është e para, “nuk fiton vetëm” dhe një hapje ndaj “një mënyre të re futbolli dhe një lige të re”.
John è qui 🪨 pic.twitter.com/7BnQ3nilgm
— Inter ⭐⭐ (@Inter) July 30, 2026
I sapoardhur nga ndihma që i bëri Anglisë drejt një medaljeje bronzi në Kupën e Botës dhe tani anglezi i katërt që përfaqëson Interin, Stones e mbylli me një mesazh për mbështetësit.
“Premtoj se do ta vesh fanellën me krenari dhe do të jap gjithçka për klubin dhe shokët e mi të ekipit”, përfundoi ish-ylli i Cityt. /Telegrafi/