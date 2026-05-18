Nikki Glaser zbulon kushtet nën të cilat i lejon të dashurit të saj të ketë marrëdhënie me gra të tjera
Nikki Glaser ka folur hapur për jetën e saj intime dhe marrëdhënien me partnerin e saj prej shumë vitesh, producentin Chris Convy.
Ajo zbuloi se nuk e ka problem që ai të ketë marrëdhënie me gra të tjera, por vetëm nëse ekziston një kusht i qartë: gratë e tjera duhet ta dinë se ai nuk do ta lërë Nikki-n për to.
Në një intervistë në podcast-in e Gwyneth Paltrow, Glaser tregoi se kjo situatë kishte ndodhur disa herë rreth një vit më parë.
Sipas saj, ideja që partneri i saj mund të pëlqehet edhe nga gra të tjera nuk e bën xheloze, por përkundrazi i krijon një ndjenjë 'konkurrence' që e stimulon emocionalisht dhe seksualisht.
Ajo tha me shaka se mendon që partneri i saj është shumë tërheqës dhe nuk e ka problem që edhe të tjerat ta vënë re këtë.
Komediania e ka quajtur këtë preferencë, një fetish apo dinamikë marrëdhënieje ku një person eksitohet nga ideja që partneri i tij është i dëshiruar ose intim me të tjerë.
Megjithatë, theksoi se kjo nuk është një marrëdhënie e hapur në të dy drejtimet.
Në podcast-in “Call Her Daddy” me Alex Cooper, Nikki tha se vetë nuk ka interes për aventura ose lidhje të rastësishme ndërsa është në një lidhje serioze.
Nikki është e njohur për stilin e drejtpërdrejtë dhe pa tabu në intervista dhe në komedi, ku shpesh flet hapur për seksin, marrëdhëniet dhe jetën personale. /Telegrafi/