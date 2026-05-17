Në Kanë mungoi Demi Moore, por Bella Hadid dhe Carla Bruni ia morën gjithë skenën tapetit të kuq
Në tapetin e kuq të Festivalit të Filmit në Kanë, ish-zonja e parë e Francës dhe topmodelja e njohur morën vëmendjen me dy zgjedhje mode krejt të pazakonta
Festivali i Filmit në Kanë tashmë ka kaluar gjysmën e tij, por duket sikur sapo ka hyrë në ritmin e vërtetë. Me çdo ditë që kalon, kritikët debatojnë gjithnjë e më shumë, ndërsa yjet shkëlqejnë edhe më fort në tapetin e kuq.
Edhe pse “mbretëresha” e tapetit të kuq, Demi Moore, mbrëmë ndoshta e teproi me shkëlqimin dhe pompozitetin me fustanin e saj në stilin Barbie, ndërsa disa net më parë zgjodhi një fustan të kuq që ndau publikun, ku disa e admiruan dhe të tjerë thanë se dukej sikur kishte veshur letër të rrudhur, “mbretëresha e pakurorëzuar” e Kanës mungoi këtë mbrëmje.
Megjithatë, sonte një tjetër “mbretëreshë” e Bregdetit Azur i është afruar shumë vëmendjes së saj – Bella Hadid.
Topmodelja mbërriti në festival para disa ditësh dhe fillimisht vendosi të relaksohej pak. Ajo dhe miqtë e saj u panë duke marrë rreze dielli në një jaht dhe duke notuar në ujërat bruz të Mesdheut. Më pas, e nxirë nga dielli, u shfaq në tapetin e kuq.
Bella u paraqit në Pallatin e Festivaleve me një fustan korse të personalizuar nga Prada. Fustani mund të vishej lehtësisht edhe nga Grace Kelly apo Diana Spencer, por ndërsa anëtaret e familjeve mbretërore do të kishin zgjedhur një vel, Hadid vendosi të kombinojë dukjen me një xhaketë bomber. Ajo mbante diamante nga Chopard, ndërsa shoqërues i saj për mbrëmjen ishte vëllai, Anwar Hadid.
Nga ana tjetër, këngëtarja dhe ish-zonja e parë e Francës, Carla Bruni, impresionoi publikun me fustanin e saj të pazakontë me motive animal print dhe me smeraldet e mëdha që tërhoqën gjithë vëmendjen. /Telegrafi/