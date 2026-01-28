Muzikanti amerikan Ray J për shëndetin: Zemra ime rreh 25 përqind, viti 2027 është padyshim fundi për mua
Këngëtari amerikan dhe ylli i reality show-t Ray J ka ngjallur shqetësim publik për shëndetin e tij, duke zbuluar se, sipas mjekëve, i kanë mbetur vetëm edhe pak vite jetë.
Konkretisht, në një video të publikuar të martën në mbrëmje, 45-vjeçari Ray J deklaroi: "Viti 2027 është padyshim fundi për mua. Kjo është ajo që thonë mjekët."
I tronditur dukshëm, ai vuri kokën në duar ndërsa miku i tij u përpoq ta inkurajonte dhe i tha të mos i pranonte prognoza të tilla.
Këngëtari pranoi se kishte jetuar shumë intensivisht për vite me radhë, duke theksuar se kishte bërë gjithçka që mundte për familjen e tij. Ai theksoi se ish-gruaja e tij Princesha Love dhe dy fëmijët e tyre do të kujdeseshin financiarisht, duke shtuar se ata mund t'i shpenzonin lirisht paratë që ai la pas. Ai gjithashtu shprehu dëshirën e tij që të digjej, jo të varrosej, pas vdekjes së tij.
Ray J falënderoi prindërit dhe motrën e tij Brandy, të cilat, sipas tij, e ndihmuan me trajtimin dhe mbuluan kostot e kujdesit mjekësor për pjesën tjetër të vitit.
Disa ditë më parë, këngëtarja zbuloi në një video tjetër se zemra aktualisht funksionon vetëm me 25 përqind.
"Zemra ime rreh vetëm me 25 përqind, por për sa kohë që qëndroj i përqendruar dhe në rrugën e duhur, gjithçka do të shkojë mirë, kështu që faleminderit për të gjitha lutjet", tha ai.
Sipas TMZ, Ray J u shtrua në spital në fillim të janarit për pneumoni të rëndë pasi përjetoi dhimbje të forta në zemër. Ai pati një problem të ngjashëm shëndetësor në vitin 2021, kur u shtrua gjithashtu në spital në Miami.
Përveç problemeve shëndetësore, këngëtari është përballur edhe me sfida të shumta personale dhe ligjore. Në shtator, ai pretendoi se po përgatiste një padi kundër Kim Kardashian dhe Kris Jenner, duke i akuzuar ato për manipulim të publikimit të videos së tij seksuale të vitit 2007. Ata u përgjigjën me një padi për shpifje, ndërsa Ray J më pas ngriti një kundërpadi.
Në dhjetor të vitit të kaluar, ai u bë gjithashtu në qendër të vëmendjes së publikut pasi u arrestua për kërcënime të dyshuara me armë gjatë një grindjeje me gruan e tij të larguar, Princess Love, e cila paraqiti kërkesë për divorc për herë të katërt në shkurt 2024. /Telegrafi/