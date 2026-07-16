Morientes i kërkon gjigantit anglez të ‘sulmojë’ Barcelonën për Lamine Yamal
Fernando Morientes ka pranuar se do të donte shumë që Liverpooli të bënte një lëvizje të guximshme për yllin e Barcelonës, Lamine Yamal, për të zëvendësuar Mohamed Salah, megjithëse transferimi mbetet i pamundur financiarisht.
Ish-sulmuesi i Real Madridit dhe Liverpoolit e ka këshilluar klubin anglez ta transferojë yllin e Barcelonës, Yamal, për t’u përforcuar vetë dhe për t’i bërë një “favor” Los Blancos, duke ia larguar një kundërshtar të madh.
"Do të më pëlqente shumë nëse Liverpooli do të kërkonte Lamine Yamal nga Barcelona për të zëvendësuar Mohamed Salah! Një spanjoll te Liverpool, për t'i dhënë atij niveli", ka thënë fillimisht Morientes për Reviant.
"Do të ishte mirë që Real Madridi të mos e shihte atë te Barça, kështu që është më mirë ta shihnim të luante për Liverpoolin", përfundoi ish-ylli spanjoll.
Morientes gjatë kohës së tij te Liverpooli
Yamal, i cili mbushi 19 vjeç këtë javë, ka shënuar tashmë 49 gola në 151 paraqitje për Barcelonën dhe ka një vlerësim prej 200 milionë eurosh nga Transfermarkt, më i larti në botë së bashku me Erling Haaland.
Prioriteti realist i Liverpoolit mbetet anësori i PSG-së, Bradley Barcola, me progresin që thuhet se po rritet në këtë front, ndërsa klubi kërkon përforcime në sulm pas largimit të Salahut. /Telegrafi/