Arsene Wenger thyen heshtjen për projektin kontrovers të FIFA-s për shitjen e Kupës së Botës
Trajneri legjendar i Arsenalit, Arsene Wenger, i cili ka punuar si Drejtor i Zhvillimit Global të Futbollit në FIFA, më në fund ka thyer heshtjen mbi skemën kontroverse të investimeve private të Gianni Infantinos për Kupën e Botës, e cila u anulua pas reagimeve të shumta, kryesisht nga UEFA.
Wenger bëhet njeri i fundit me ndikim që ka reaguar pas projektit të Infantinos për Kupën e Botës.
“Ngjarjet e fundit në FIFA meritojnë sqarim nga ana ime”, ka thënë fillimisht francezi 76-vjeçar në një deklaratë.
“Në FIFA, unë jam Shefi i Zhvillimit Global të Futbollit. Së bashku me ekipin tim, unë mbikëqyr analizën e të dhënave të lojës, qendrën e trajnimit online të FIFA-s, zhvillimin e edukimit të të rinjve përmes 60 akademive në 60 vende ku ato janë më të nevojshme dhe garat rinore në të gjithë botën".
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"Përveç kësaj, unë jam këshilltar teknik i IFAB-it. Unë nuk isha i përfshirë në këtë plan strategjik dhe u njoftova për projektin përmes raportimeve në media”.
“Vendimi për të tërhequr projektin ishte absolutisht i nevojshëm dhe i padiskutueshëm, sepse unë besoj fuqimisht në një FIFA të pavarur që i shërben lojës sonë me përkushtim, transparencë dhe integritet", përfundoi Wenger.
Si një nga zyrtarët më të lartë të FIFA-s, heshtja e Wenger para kësaj deklarate ishte e dukshme, duke tërhequr kritika edhe nga tifozët e Arsenalit në rrjetet sociale.
Kritika e tij ndaj skemës është larg të qenit më dënuese, madje edhe nga brenda organizatës, dhe vjen disa ditë pasi ajo u tërhoq. /Telegrafi/