UEFA: Infantino ka hartuar një plan të pandershëm, nuk mund të vazhdojmë kështu
UEFA lëshoi një deklaratë pasi Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, konfirmoi se po braktiste projektin e diskutueshëm "FIFA Forëard Enterprise", përmes të cilit ai donte të shiste një pjesë të pakicës së aksioneve në Kupën e Botës përmes aksioneve te investitorët privatë.
Shtëpia evropiane e futbollit ka publikuar një deklaratë të plotë pas vendimit të FIFA-s, duke potencuar ndër tjerash se ata kanë humbur besimin pas veprimeve të fundit.
“UEFA mirëpret vendimin e FIFA-s për të tërhequr planin e saj për të shitur aksione në garat e saj, përfshirë Kupën e Botës, te investitorët privatë. Propozimi u refuzua unanimisht nga federatat anëtare kombëtare të UEFA-s, si dhe nga shumë federata dhe konfederata të tjera të të gjitha madhësive në të gjithë botën, misioni i të cilave është mbrojtja e futbollit”, fillon letra e UEFA-s.
“UEFA falënderon të gjithë tifozët, ligat, klubet, lojtarët, individët, federatat dhe konfederatat që e kundërshtuan planin, si dhe shumë kryeministra, krerë shtetesh dhe komentatorë që ia bënë të qartë presidentit të FIFA-s se futbolli nuk është në shitje”.
FIFA heq dorë nga plani i shitjes së Kupës së Botës pas kërcënimeve të mëdha me bojkot nga UEFA dhe konfederatat tjera
“Nuk mund të vazhdojmë kështu, me plane sekrete që po përpiqen të shtyhen përmes një procedure të përshpejtuar, të cilat janë hartuar nga individë anonimë dhe përfitimi i të cilave për futbollin është i dyshimtë, për të mos thënë më shumë. Duhet të zbulojmë se kush është përgjegjës dhe t'i mbajmë ata njerëz përgjegjës”.
“Është e drejtë që UEFA, së bashku me federatat e saj dhe në bashkëpunim të ngushtë me konfederatat e tjera, të shqyrtojë në ditët dhe javët në vijim se si ndodhi kjo dhe të zhvillojë një plan për të siguruar që diçka e ngjashme të mos ndodhë përsëri. Kjo analizë duhet të jetë e plotë dhe gjithëpërfshirëse. Asnjë mundësi nuk mund të përjashtohet paraprakisht. Udhëheqja aktuale e FIFA-s jo vetëm që ka humbur besimin e UEFA-s, por edhe të shumë anëtarëve të tjerë të familjes së futbollit”.
UEFA welcomes FIFA’s withdrawal of plans to sell a stake in the World Cup
— UEFA (@UEFA) August 1, 2026
“Kur Gianni Infantino kërkoi besimin dhe votat e federatave anëtare të FIFA-s në vitin 2016 për t'u zgjedhur president, ai tha: "Sigurisht që duhet të jemi transparentë. Kjo është ajo që kam bërë për 15 vitet e fundit të jetës sime në UEFA. Çdo ditë do të duhet të merrni pjesë në jetën e FIFA-s", dhe më pas u tha palëve të interesuara të mbledhura: "Paratë e FIFA-s janë paratë tuaja. Nuk janë paratë e Presidentit të FIFA-s. Janë paratë tuaja. Ju jeni federatat kombëtare dhe paratë e FIFA-s duhet të shërbejnë për zhvillimin e futbollit, jo për asgjë tjetër”.
“Ai nuk ka arritur të mbajë asnjë nga këto premtime. Plani i pandershëm, i fshehtë dhe i errët që ai hartoi dhe u përpoq ta shtynte përpara ishte gjithçka përveçse transparent. Me rezerva që tejkalojnë 5 miliardë dollarë, ai nuk ka arritur të përdorë paratë e federatës për të mirën e futbollit. UEFA do të fillojë menjëherë të punojë me partnerë dhe palë të interesuara në të gjithë botën dhe në të gjitha nivelet e futbollit për të propozuar një mënyrë të re për shpërndarjen e fondeve përmes programit ekzistues FIFA Forward”.
“Duhet të fillojmë të përdorim një pjesë të këtyre parave, të cilat ndodhen të papërdorura në llogarinë bankare të FIFA-s, për të nxitur zhvillimin e futbollit bazë dhe të komunitetit më të gjerë të futbollit në secilin prej 211 vendeve anëtare të FIFA-s. Por nuk kemi pse të shesim trofetë e familjes për t'i paguar ato”.
"Kjo është një fitore për të gjithë futbollin. Megjithatë, kjo nuk duhet të jetë fundi i historisë. Propozimi është tërhequr, por detyra e rindërtimit të besimit në FIFA sapo ka filluar”, mbyllet letra e UEFA-s. /Telegrafi/