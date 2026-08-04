Lionel Messi dhuron një shumë të konsiderueshme për zjarret në Madrid
Presidentja e Komunitetit të Madridit, Isabel Diaz Ayuso, njoftoi sot në rrjetet e saj sociale se futbollisti Lionel Messi ka dhuruar 80,000 euro për zjarret që kanë shkatërruar Madridin në javët e fundit.
Futbollisti argjentinas Messi ka dhuruar 80,000 euro për të ndihmuar në rindërtimin e rajonit Sierra Oeste të Madridit pas zjarreve shkatërruese në korrik.
Donacioni u njoftua të martën nga Presidentja e Komunitetit të Madridit, Isabel Díaz Ayuso, nëpërmjet llogarive të saj në mediat sociale.
“Dua ta falënderoj dhe t’i them se njerëzit e Madridit shpresojnë ta mirëpresin përsëri së shpejti për t’i dhënë duartrokitjet që meriton”, shkroi Ayuso në një mesazh duke e falënderuar publikisht lojtarin argjentinas për gjestin e tij.
Leo Messi ha donado 80.000€ para la #reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid.
Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece. 🙌🏼
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 4, 2026
Donacioni do të përdoret për të riparuar një zonë ku zjarri ka prekur afërsisht 27,000 hektarë brenda Komunitetit të Madridit. Zjarret prekën 17 komuna dhe dëmtuan pyje, të mbjella, ferma, shtëpi dhe infrastrukturë, sipas të dhënave nga qeveria rajonale.
Komuniteti i Madridit ka nisur një plan për të ndihmuar familjet e prekura dhe për të restauruar zonat natyrore. Masat përfshijnë ndihmë për strehimin, bizneset dhe të vetëpunësuarit, riparime rrugësh dhe punë për të parandaluar erozionin dhe për të nxitur rimëkëmbjen e pyjeve.
Kontributi i Messit i shtohet burimeve publike dhe private të ndara për rindërtimin e rajonit Sierra Oeste, ku shërbimet e emergjencës vazhdojnë të monitorojnë terrenin dhe të punojnë në zonat e prekura nga zjarri. /Telegrafi/