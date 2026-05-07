Modelja shqiptare Misse Beqiri thyen heshtjen, reagon pas vdekjes së ish-partnerit të saj
Misse Beqiri ka reaguar me një deklaratë prekëse pas vdekjes së ish-yllit të “TOWIE”, Jake Hall, me të cilin ka qenë në lidhje për një kohë.
Modelja shqiptare dhe Jake kanë një vajzë, River, e cila ka lindur në nëntor 2017, ndërsa marrëdhënia e tyre ka qenë e trazuar dhe me ndarje/rikthime.
Përmes përfaqësuesve të saj, Misse i tha Mirror se në këtë moment fokusi i saj është te mbështetja dhe mbrojtja e fëmijës, teksa familja po përpiqet të përballet me këtë humbje të rëndë.
Në deklaratë kërkohet gjithashtu privatësi, dhembshuri dhe respekt.
Sipas raportimeve, Jake vdiq pasi u përplas me një derë xhami dhe pësoi lëndim në kokë, pas një nate feste me miqtë.
Pas ngjarjes, policia thuhet se ka marrë në pyetje katër burra dhe dy gra që po qëndronin në të njëjtën adresë, të cilët kanë deklaruar se ishin kthyer së bashku në pronë në orët e para të mëngjesit të së mërkurës.
Disa orë para vdekjes, Jake kishte postuar në Instagram një mesazh të trishtuar, duke shkruar se do të përpiqej të “kujtonte gjërat e mira”, teksa ndante video nga udhëtimi - përfshirë edhe pamje me vajzën e tij - nën tingujt e këngës “Beast of Burden” të The Rolling Stones.
Edhe “TOWIE” publikoi një deklaratë ngushëllimi, duke thënë se Jake ishte pjesë e familjes së tyre për disa vite dhe se u shprehin ngushëllimet më të sinqerta familjes dhe miqve të tij.
Jake u shfaq në “TOWIE” nga sezonet 14 deri në 17, më pas u fokusua te brendet e tij të modës, ndërsa Misse Beqiri ishte pjesë e “The Real Housewives of Cheshire” në vitin 2016. /Telegrafi/