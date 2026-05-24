Këngëtarit turk Tan Tasci i shpërthejnë flakët para fytyrës, ai vazhdon koncertin pa ndërprerje
Këngëtari i njohur turk Tan Tasci ka përjetuar një moment të frikshëm gjatë një koncerti, pasi një efekt flake i përdorur në skenë u ngrit papritur drejt fytyrës së tij.
Sipas Haberler, incidenti ndodhi më 23 maj 2026 në stadiumin Göztepe Gürsel Aksel në Izmir, ku gjatë performancës një flakë nga elementet piroteknike të show-t doli në një moment të papritur dhe u afrua shumë pranë artistit. Pamjet e filmuara nga fansat me telefon tregojnë se, pas shpërthimit të flakës, nga koka e këngëtarit shihet edhe tym, ndërsa ai lëviz instinktivisht prapa i tronditur.
Megjithatë, pavarësisht panikut të çastit, Tasci ruajti qetësinë dhe profesionalizmin, duke vazhduar koncertin pa e ndërprerë.
Artikulli vë në dukje se kjo ngjarje vjen pak kohë pasi këngëtari ishte përmendur në një zhvillim tjetër mediatik: ai ishte liruar pas një vendimi ndalimi në kuadër të një hetimi për drogë që, sipas raportimeve, lidhej me disa emra të njohur dhe po zhvillohej nga Prokuroria e Bakırköy.
Në lidhje me këtë proces, Tasci kishte bërë më herët një reagim publik, duke thënë se pas konsultimit me avokatin po kthehej për të dhënë deklaratën dhe se respektonte vendimet e organeve të drejtësisë, duke shprehur besimin se çështja do të sqarohej sa më shpejt dhe me transparencë.
Ndërkohë, momenti i flakës në skenë është shpërndarë gjerësisht në rrjetet sociale, duke nxitur reagime të shumta për rrezikun e efekteve piroteknike gjatë koncerteve. /Telegrafi/