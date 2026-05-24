Demi Moore tërheq vëmendjen në mbylljen e Festivalit të Filmit në Kanë me një paraqitje të pazakontë në tapetin e kuq
Demi Moore mori pjesë në ceremoninë e mbylljes së Festivalit të Filmit në Kanë, ku u shfaq së bashku me Eva Longoria dhe Penelope Cruz.
Aktorja 63-vjeçare u komentua për një paraqitje të veçantë në tapetin e kuq, ku kishte veshur një fustan të gjelbër me gurë të çmuar dhe një shall të madh të frymëzuar nga një çantë gjumi, që mbulonte krahët e saj.
Demi Moore, e cila ishte pjesë e jurisë së festivalit, e kompletoi dukjen me doreza të gjata dhe taka të bardha me majë, ndërsa flokët i kishte të drejta dhe të errëta, shkruan DailyMail.
Edhe Eva Longoria u shfaq në tapetin e kuq me një fustan të artë me xixa, dekolte të theksuar dhe një bisht të gjatë.
Penelope Cruz ishte gjithashtu e pranishme në ceremoninë e mbylljes, duke kompletuar një mbrëmje me shumë yje në Kanë. /Telegrafi/