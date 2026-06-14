Ndërpritet furnizimi me ujë në Pejë dhe disa fshatra, “Hidrodrini” njofton punime në sistem
Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidrodrini” ka njoftuar se të hënën, më 15 qershor 2026, do të ketë ndërprerje të përkohshme të furnizimit me ujë në qytetin e Pejës dhe në disa fshatra që furnizohen nga burimi i Drinit të Bardhë në Radac.
Sipas njoftimit zyrtar, ndërprerja e furnizimit do të bëhet për shkak të një intervenimi të detyruar në sistemin furnizues me ujë, si pjesë e punimeve teknike në rrjet.
Furnizimi me ujë do të ndërpritet nga ora 08:00 deri në ora 14:00, ndërsa normalizimi i shërbimit pritet të ndodhë pas përfundimit të punimeve.
KRU “Hidrodrini” u ka bërë thirrje qytetarëve që të sigurojnë rezerva të mjaftueshme uji për nevojat e tyre gjatë kësaj periudhe, duke kërkuar mirëkuptim për ndërprerjen e përkohshme të shërbimit.
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