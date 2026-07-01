Mediumi spanjoll zbulon prapaskenat: Kylian Mbappe negociator për transferimin e Michael Olise te Reali
Kylian Mbappe po përpiqet ta bindë bashkëkombësin e tij francez dhe anësorin e Bayern Munichut, Michael Olise, që t'i bashkohet Real Madridit.
Sipas raportimit të El Chiringuito TV, ylli francez dëshiron ta shohë 24-vjeçarin në "Santiago Bernabeu", pasi e konsideron atë një përforcim ideal për repartin ofensiv të skuadrës madrilene.
Të dy futbollistët po shkëlqejnë në Kupën e Botës 2026, duke qenë ndër lojtarët më vendimtarë të Francës në turne. Mbappe ka realizuar gjashtë gola deri më tani, ndërsa Olise është shndërruar në organizatorin kryesor të lojës, duke regjistruar po aq asistime.
Real Madridi së fundmi publikoi një deklaratë ku mohoi interesimin për Olisen, duke theksuar respektin e ndërsjellë që ekziston mes klubit spanjoll dhe Bayern Munichut.
Megjithatë, raportimet sugjerojnë se vetë futbollisti e sheh Real Madridin si destinacionin e tij të preferuar, pavarësisht interesimit të Paris Saint-Germainit.
Olise vjen pas një sezoni fantastik, ku regjistroi 22 gola dhe 31 asistime në të gjitha garat, statistika që kanë tërhequr vëmendjen e klubeve më të mëdha evropiane.
Sidoqoftë, një transferim gjatë kësaj vere duket shumë i vështirë për t'u realizuar për shkak të kufizimeve financiare të Real Madridit, i cili duhet të shesë disa lojtarë përpara se të bëjë afrime të reja.
Nga ana tjetër, Bayern Munichu vazhdon të mbajë një qëndrim të prerë, duke e konsideruar Michael Olisen një lojtar të paprekshëm dhe pjesë kyçe të projektit të klubit bavarez./Telegrafi/