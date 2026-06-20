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Olta Gixhari tërhoqi vëmendjen me paraqitjen e saj elegante gjatë një emisioni televiziv ku ishte e ftuar pak ditë më parë.

Aktorja dhe moderatorja u shfaq me një fustan të bardhë të ngushtë, me prerje moderne dhe detaje të veçanta, që i vinte në pah linjat trupore dhe i jepte një pamje shumë glamuroze.

Dukja e saj u kompletua me flokë të gjatë dhe natyralë, të stiluar me onde të lehta dhe të lëshuara mbi supe.

Olta Gixhari/Instagram

Grimi ishte i realizuar në tonalitete nude, me fokus tek sytë dhe buzët në nuancë rozë të lehtë, duke i dhënë fytyrës një shkëlqim të freskët dhe elegant.

Aksesorët e përzgjedhur me finesë, si byzylykët dhe ora elegante, plotësuan dukjen e Oltës, e cila u shfaq e buzëqeshur dhe mjaft në formë.

Olta Gixhari/Instagram

Kombinimi i fustanit të bardhë me stilimin e flokëve dhe grimin e sofistikuar u komentua pozitivisht edhe nga ndjekësit e saj.

Edhe një herë, Olta Gixhari dëshmoi se mbetet një nga figurat më me stil të ekranit shqiptar, duke ditur gjithmonë të tërheqë vëmendjen me paraqitjet e saj. /Telegrafi/

Olta Gixhari/Instagram

Olta Gixhari/Instagram

Olta Gixhari/Instagram

Olta Gixhari/Instagram

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