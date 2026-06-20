Me fustan të bardhë elegant dhe grim perfekt, Olta Gixhari mahnit me paraqitjen e saj të fundit
Olta Gixhari tërhoqi vëmendjen me paraqitjen e saj elegante gjatë një emisioni televiziv ku ishte e ftuar pak ditë më parë.
Aktorja dhe moderatorja u shfaq me një fustan të bardhë të ngushtë, me prerje moderne dhe detaje të veçanta, që i vinte në pah linjat trupore dhe i jepte një pamje shumë glamuroze.
Dukja e saj u kompletua me flokë të gjatë dhe natyralë, të stiluar me onde të lehta dhe të lëshuara mbi supe.
Olta Gixhari/Instagram
Grimi ishte i realizuar në tonalitete nude, me fokus tek sytë dhe buzët në nuancë rozë të lehtë, duke i dhënë fytyrës një shkëlqim të freskët dhe elegant.
Aksesorët e përzgjedhur me finesë, si byzylykët dhe ora elegante, plotësuan dukjen e Oltës, e cila u shfaq e buzëqeshur dhe mjaft në formë.
Olta Gixhari/Instagram
Kombinimi i fustanit të bardhë me stilimin e flokëve dhe grimin e sofistikuar u komentua pozitivisht edhe nga ndjekësit e saj.
Edhe një herë, Olta Gixhari dëshmoi se mbetet një nga figurat më me stil të ekranit shqiptar, duke ditur gjithmonë të tërheqë vëmendjen me paraqitjet e saj. /Telegrafi/
Olta Gixhari/Instagram
Olta Gixhari/Instagram
Olta Gixhari/Instagram
Olta Gixhari/Instagram