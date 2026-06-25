Man Utd në bisedime për transferimin e lojtarit që po shkëlqen me Gjermaninë në Botëror
Manchester United raportohet se ka nisur bisedimet për transferimin e mesfushorit të Borussia Dortmund, Felix Nmecha, ndërsa gara për nënshkrimin e reprezentuesit gjerman po bëhet gjithnjë e më e fortë.
“Djajtë e Kuq” po punojnë intensivisht për të fituar avantazh ndaj rivalëve të Ligës Premier, Manchester City dhe Liverpool, të cilët gjithashtu po e monitorojnë nga afër 25-vjeçarin pas paraqitjeve mbresëlënëse në Kupën e Botës.
Sipas Sky Sports, Manchester United ka intensifikuar përpjekjet për të siguruar shërbimet e mesfushorit gjerman, ndërsa po punon në prapaskenë për ta sjellë atë në Angli.
Drejtuesi i departamentit të skautimit te United, Christopher Vivell, raportohet se është në kontakt të vazhdueshëm me përfaqësuesit e lojtarit.
Ky komunikim i drejtpërdrejtë tregon seriozitetin e klubit anglez në garën për një futbollist, vlera e të cilit është rritur ndjeshëm gjatë muajve të fundit.
Megjithatë, Manchester United nuk është i vetëm në këtë garë. Sky Sports shton se si Manchester City ashtu edhe Liverpool vazhdojnë të mbajnë interes të fortë për Nmechan, me të dy klubet që kërkojnë të përforcojnë mesfushën me lojtarë të nivelit të lartë.
Përtej interesimit nga Anglia, situatën po e ndjek me vëmendje edhe Real Madrid.
Raportet sugjerojnë se Jose Mourinho e pëlqen profilin e lojtarit, duke bërë që konkurrenca për nënshkrimin e tij të arrijë nivele të larta, megjithëse Manchester United duket aktualisht klubi më aktiv në këtë garë.
Nga ana tjetër, Dortmundi negocion nga një pozitë e fortë. Nmecha rinovoi kontratën e tij në muajin mars, duke e lidhur të ardhmen me klubin gjerman deri në vitin 2030.
Një detaj i rëndësishëm është se marrëveshja e re nuk përmban klauzolë largimi për këtë verë, gjë që i jep Dortmundit kontroll të plotë mbi çdo negociatë të mundshme për yllin gjerman./Telegrafi/