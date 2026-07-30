Arijon Ibrahimovic e Skendër Nuraj shkëlqejnë në fitoren e thellë të Bayern Munichut
Bayern Munich qysh e ka “tradita” ka triumfuar me rezultat të thellë ndaj ekipit Rottach-Egern.
“Bavarezzët” ishin të pamëshirshëm ndaj ekipit kundërshtar për të fituar me rezultat 0-15.
Në këtë fitore protagonist ishin edhe shqiptarët si Arijon Ibrahimovic, i cili mund të jetë prurja më e re e Kosovës, si dhe talenti Skendër Nuraj.
Ibrahimovic realizoi dy gola si dhe asistoi tre herë, derisa Nuraj, me vetëm 16-vjeç arriti ta tundër rrjetën një herë.
Ibrahimovic mbetet pjesë e ekipit të parë dhe i duhet ta bindë trajnerin Vincente Kompany, meqenëse aktualisht zë vend vetëm si alternativë e Luis Diaz.
Në anën tjetër, lojtari me prejardhje nga Prizreni mund të jetë emri më i ri i Kosovës, duke nisur nga shtatori në kuadër të Ligës së Kombeve./Telegrafi/