Portieri me prejardhje nga Kosova, Diant Ramaj nuk ka udhëtuar me Borussia Dortmundin për në Japoni, aty ku skuadra do ta kryejë fazën përgatitore para se të nisë sezoni 2026/27.

Ramaj, që vazhdon ta presë thirrjen e Gjermanisë në nivelin ndërkombëtar, nuk është i kënaqur me pozitën e dytë te Dortmundi, kësisoj dëshirën një sfidë të re.

Gazetari Florian Plettenberg raporton se portieri do të diskutojë me klubet, ndërsa ende është e paqartë a do të jetë vetëm huazim, apo ndonjë shitje.

“Diant Ramaj pritet të largohet nga Borussia Dortmund para se të mbyllet afati kalimtar. 24-vjeçari nuk ka udhëtuar me skuadrën për në Japoni në mënyrë që të mbajë bisedime me klubet e interesuara”.

“Nëse do të jetë huazim apo transferim direkt, do të jetë plotësisht e hapur. Diskutimet po vazhdojnë dhe ka disa kërkesa”, shkroi ai.

Ndërkohë, Ramaj pritet që të vendosë edhe për të ardhmen në muajt e ardhshëm ngase duket që Gjermania nuk e ka fare në plane./Telegrafi/

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