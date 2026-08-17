“Tani është koha të flasim”, Harry Kane mesazh të qartë Bayernit për rinovimin e kontratës
Harry Kane ka folur për herë të parë në mënyrë konkrete për të ardhmen e tij te Bayern Munich, duke konfirmuar se së shpejti do të zhvillojë bisedime me klubin për një zgjatje të kontratës.
Sulmuesi anglez ka edhe një vit të mbetur në kontratën e tij aktuale me kampionët gjermanë, e cila skadon në vitin 2027. Sipas Kane, diskutimet për rinovimin pritet të nisin gjatë javës së ardhshme ose asaj pas saj.
“Kam vetëm edhe një vit të mbetur në kontratën time, kështu që tani është koha të flasim për këtë. Do të diskutojmë javën e ardhshme ose javën pas saj. Të dyja palët janë shumë të qeta për këtë çështje”.
Me këtë deklaratë, 33-vjeçari ka dhënë për herë të parë një afat të qartë për hapat e ardhshëm sa i përket të ardhmes së tij në Munich.
Bayern dëshiron ta mbajë sulmuesin anglez për një periudhë afatgjatë dhe së fundmi është raportuar se klubi po shqyrton mundësinë e zgjatjes së kontratës deri në vitin 2029, me mundësi për ta vazhduar edhe për një sezon tjetër.
Kane është përshtatur shumë mirë në Munich dhe ndihet i lumtur atje së bashku me familjen e tij. Ai ka qenë një prej lojtarëve kryesorë të Bayernit që prej transferimit nga Tottenham./Telegrafi/