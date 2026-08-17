Tifozët e Schalke çmenden pas fanellës së re, 40 mijë copë shiten menjëherë
Gjiganti gjerman, Schalke 04, ka arritur një sukses të jashtëzakonshëm komercial, duke shitur 40 mijë fanella të reja si mysafirë për vetëm dy orë e gjysmë.
Sipas raportimit të mediumit gjerman BILD, interesimi i tifozëve për fanellën e re, e cila karakterizohet nga logoja ikonike retro Adidas Trefoil, ka tejkaluar të gjitha pritshmëritë e drejtuesve të klubit.
Seria e parë e fanellave u shit në kohë rekord, si në dyqanet e klubit ashtu edhe në dyqanin online. Menjëherë pas kësaj, Schalke pranoi edhe 20 mijë porosi paraprake për fanellën.
Kjo shifër është veçanërisht mbresëlënëse duke pasur parasysh se gjatë gjithë sezonit të kaluar, klubi nga Gelsenkirchen shiti rreth 75 mijë fanella.
Kjo do të thotë se për vetëm dy orë e gjysmë, Schalke ka arritur të shesë më shumë se gjysmën e numrit të fanellave të shitura gjatë të gjithë sezonit të kaluar.
Kërkesa e jashtëzakonshme i ka detyruar drejtuesit e klubit të reagojnë menjëherë dhe të porosisin sasi të reja nga prodhuesi, në mënyrë që të përmbushin kërkesat e tifozëve.
Dizajni retro, i kombinuar me rikthimin e logos së famshme Adidas Trefoil, është dëshmuar si një goditje e madhe marketingu për klubin gjerman.
Nëse kjo kërkesë vazhdon me të njëjtin ritëm, fanella e re e Schalke pritet të vendosë së shpejti rekord të ri të klubit për shitjen më të shpejtë të fanellave.
Ky sukses i jashtëzakonshëm është gjithashtu një tjetër dëshmi e lidhjes së fortë të tifozëve me Schalke, pavarësisht periudhës së vështirë nëpër të cilën po kalon klubi. /Telegrafi/