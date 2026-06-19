Man Utd po shqyrton transferimin sensacional të yllit të Real Madridit
E ardhmja e Eduardo Camavingas te Real Madridi mund të vihet në diskutim gjatë afatit kalimtar të verës, me klubin spanjoll që raportohet se është i gatshëm të shqyrtojë oferta për mesfushorin francez në kuadër të një riorganizimi të mundshëm të skuadrës nën drejtimin e Jose Mourinhos.
Sezoni i fundit nuk ka qenë ndër më të mirët për 23-vjeçarin, i cili ka hasur vështirësi për të siguruar një rol të padiskutueshëm në mesfushën madrilene. Kjo situatë ka nxitur spekulime rreth së ardhmes së tij afatgjatë në "Santiago Bernabeu".
Sipas gazetarit Miguel Serrano, Manchester United është klubi i fundit që ka shfaqur interes për francezin, duke iu bashkuar Paris Saint-Germainit dhe Juventusit në garën për shërbimet e tij.
Raportet bëjnë të ditur se të tre klubet kanë zhvilluar kontaktet e para për të mësuar më shumë rreth disponueshmërisë së lojtarit dhe kushteve të mundshme të transferimit.
Manchester United po punon për një rindërtim të rëndësishëm të mesfushës dhe ka analizuar disa profile të ndryshme në treg. Mes tyre ka qenë edhe bashkëlojtari i Camavingas te Real Madridi, Aurelien Tchouameni.
Nga ana tjetër, Real Madridi nuk e konsideron Camavingan të paprekshëm dhe është i gatshëm të dëgjojë oferta. Sipas raportimeve, drejtuesit madrilenë e vlerësojnë kartonin e tij rreth 60 milionë euro.
Megjithatë, vetë lojtari nuk ka në plan të largohet për momentin. Camavinga besohet se dëshiron të vazhdojë te Real Madridi dhe të luftojë për një vend titullari, duke shpresuar të fitojë një rol më të rëndësishëm nën drejtimin e Mourinhos.
Çdo vendim përfundimtar pritet të varet edhe nga lëvizjet që Real Madridi do të bëjë në tregun e transferimeve.
Nëse klubi arrin të sigurojë një mesfushor të ri, qëndrimi i drejtuesve ndaj largimit të Camavingas mund të ndryshojë ndjeshëm./Telegrafi/