PSG i vendos çmimin 170 milionë euro yllit të skuadrës
Klubi francez, Paris Saint-Germain thuhet se ka vendosur një vlerësim shumë të madh për sulmuesin e tyre anësor, Bradley Barcola.
Sipas mediumit The Athletic, PSG ka vendosur një vlerësim prej të paktën 170 milionë eurosh për sulmuesin Barcola mes interesit nga Liverpooli.
Raporti shton se 23-vjeçari nuk dëshiron ta zgjasë kontratën e tij aktuale, e cila skadon në vitin 2028, megjithëse PSG mbetet e përgatitur të kërkojë një tarifë shtesë për shitjen e tij.
Paris Saint-Germain have put a valuation of at least €170million on forward Bradley Barcola.
The 23-year-old’s contract expires in 2028, and he does not wish to extend it.
PSG sources also point out that their head coach Luis Enrique only wants committed players; therefore, if… pic.twitter.com/b7XxAhJQk4
— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 28, 2026
PSG thuhet se e ka bazuar vlerësimin e tyre në nënshkrimin prej rreth 140 milionë eurosh të Morgan Rogers nga Chelsea dhe Elliot Anderson nga Manchester City.
Mosha e Barcolës, roli i tij në triumfet e klubit në Ligën e Kampionëve dy herë radhazi dhe statusi i tij si përfaqësues i Francës kanë ndikuar gjithashtu në çmimin e kërkuar.
Arsenali vazhdon të ruajë interesin për lojtarin, por po i jep përparësi një transferimi për Vinicius Junior, ndërsa Liverpooli e ka bërë Barcolën një objektiv kryesor transferimi.
Raporti shton se Luis Enrique dëshiron vetëm lojtarë plotësisht të përkushtuar, që do të thotë se Barcola mund të lejohet të largohet nëse PSG nuk merr tarifën e dëshiruar.
Ish-sulmuesi anësor i Lyonit ka shënuar 39 gola dhe ka regjistruar 37 asistime në 152 paraqitje që kur iu bashkua PSG-së në vitin 2023. /Telegrafi/