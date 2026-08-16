Lens triumfon ndaj PSG-së dhe e fiton Superkupën e Francës
Lens ka shënuar fitore në Superkupën e Francës, për ta mposhtur Paris-Saint Germain në finale.
Lens edhe pse ishin me një lojtar më pak, arriti të regjistrojë një fitore prej 1-0.
Florian Thauvin ishte heroi me një gol të bukur pas një aksioni të shpejtë, ku u asistua nga Udol (32’).
Sidoqoftë, Lens ishte pa një lojtar që nga minuta e 39-të, kur Kyllian Antonio u ndëshkua me karton të kuq pas një ndërhyrje të rndë (39’).
PSG kishte një rast të artë për të barazuar megjithatë Desire Duoe dështoi nga afërsia.
“Parisienët” më pas realizuan përmes Fabian Ruiz, por u anulua për pozitë jashtë loje. Edhe Ousmane Dembele kishte një mundësi të mirë shënimi mirëpo sërish nuk e finalizoi.
Situata u bë më e barabartë pasi Nuno Mendes u ndëshkua me karton të kuq si pasojë e një ndërhyrje të ashpër (87’).
Kësisoj, PSG-ja pas Superkupës së Evropës nuk arrin ta gëzojë trofeun e dytë, me Lens që e shijon një trofe të madh./Telegrafi/