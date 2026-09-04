PSG rinovon kontratat me pesë lojtarë të rëndësishëm
Paris Saint-Germain ka siguruar të ardhmen e pesë futbollistëve, duke rinovuar kontratat e Lucas Beraldos, Senny Mayulu, João Nevesit, Willian Pachos dhe Fabián Ruizit.
Kampioni francez ka njoftuar një valë të rëndësishme rinovimesh, në kuadër të projektit për të ruajtur grupin aktual dhe për të vazhduar ndërtimin e skuadrës edhe në vitet e ardhshme.
João Neves dhe Willian Pacho janë shndërruar në pjesë të rëndësishme të formacionit të parë, ndërsa Beraldo dhe Mayulu konsiderohen si dy prej talenteve me më shumë perspektivë në skuadër.
Le Paris Saint-Germain se réjouit d’annoncer la prolongation de contrat de son entraîneur, Luis Enrique, ainsi que celles de ses joueurs : Lucas Beraldo, Senny Mayulu, João Neves, Willian Pacho et Fabián Ruiz. ✍️❤️💙 pic.twitter.com/KM8Wtn6l5U
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 4, 2026
Ndërkohë, Fabián Ruiz mbetet një prej lojtarëve më me përvojë në mesfushë dhe ka pasur rol të rëndësishëm që prej transferimit të tij në Paris.
Me këto rinovime, PSG jo vetëm që ka blinduar disa prej lojtarëve kryesorë të ekipit të parë, por ka siguruar edhe të ardhmen e talenteve të rinj që pritet të kenë rol gjithnjë e më të madh në skuadër.
Këto marrëveshje tregojnë qartë besimin e klubit në grupin aktual dhe në projektin afatgjatë të PSG-së, pas suksesit të madh të viteve të fundit. /Telegrafi/