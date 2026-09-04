Monaco trondit PSG-në, kampioni pëson humbjen e parë të sezonit dhe mbetet ende pa fitore
Paris Saint-Germain ka pësuar humbjen e parë të sezonit në Ligue 1, pasi u mposht 2-1 nga Monaco në ndeshjen e vlefshme për javën e tretë të kampionatit francez.
PSG-ja, e cila kishte regjistruar dy barazime në dy ndeshjet e para, kaloi e para në epërsi në minutën e 31-të.
Marquinhos përfitoi nga një top i gjatë në zonë dhe me trup e dërgoi topin në rrjetë për 1-0. Goli u kontrollua nga VAR-i, por pas rishikimit u konfirmua.
⏱️ 45’ I Devant à la pause ! 💪#PSGASM 1️⃣-0️⃣ I #Ligue1 pic.twitter.com/PYtZEIZEku
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 4, 2026
Monaco reagoi në pjesën e dytë dhe barazoi në minutën e 58-të. Nazinho shfrytëzoi një pasim të gjatë të Jordan Tezes dhe me kokë e mposhti portierin e PSG-së për 1-1.
Vendasit nuk u ndalën me kaq dhe në minutën e 72-të përmbysën rezultatin. Stanis Idumbo pranoi një pasim të bukur brenda zonës dhe me një goditje të fuqishme e dërgoi topin në këndin e majtë për 2-1.
PSG-ja u përpoq të shmangte humbjen dhe në minutën e 84-të shënoi me Ferran Torres, por goli u anulua për pozicion jashtë loje, duke shkaktuar protesta te kampionët francezë.
Luis Enrique aktivizoi edhe emra si Ousmane Dembélé dhe Khvicha Kvaratskhelia, por ndryshimet nuk mjaftuan për të ndryshuar rezultatin.
Kështu, Monaco mori një fitore të madhe 2-1, ndërsa PSG-ja pësoi humbjen e parë të sezonit pas dy barazimeve në dy javët e para të Ligue 1. /Telegrafi/