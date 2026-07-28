Premtoi para finales, tani e bëri realitet: Cucurella bën tatuazh trajnerin e Spanjës
Mbrojtësi i Kombëtares së Spanjës, Marc Cucurella, e ka mbajtur premtimin e dhënë para finales së Kupës së Botës.
Futbollisti spanjoll kishte deklaruar se në rast se “La Roja” do të shpallej kampione e botës, ai do të bënte tatuazh fytyrën e përzgjedhësit Luis de la Fuente si shenjë mirënjohjeje për trajnerin.
“Nëse fitojmë Kupën e Botës, do ta bëj tatuazh fytyrën e Luis de la Fuentes. Duhet të jetë në një vend të dukshëm, sepse njerëzit do të më pyesin për të”, kishte thënë Cucurella para ndeshjes finale.
Premtimi u realizua pasi Spanja mposhti Argjentinën me rezultat 1-0 në finalen e madhe dhe siguroi trofeun e parë të Kupës së Botës në histori.
🚨 Marc Cucurella is about to have Luis De La Fuente's face tattooed on his body, as promised.😭 pic.twitter.com/EWDHcTfb43
— Madrid Zone (@theMadridZone) July 28, 2026
Vetëm pak ditë pas suksesit historik, mbrojtësi i Real Madridit publikoi tatuazhin e ri, duke treguar se e kishte mbajtur fjalën e dhënë.
Cucurella ka qenë një nga lojtarët e rëndësishëm të Spanjës gjatë turneut, ndërsa lidhja e tij me De la Fuentes është forcuar gjatë periudhës së suksesshme të “La Roja”.
Tashmë, fytyra e trajnerit kampion të botës do të jetë përgjithmonë në trupin e mbrojtësit spanjoll./Telegrafi/