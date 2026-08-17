AC Milani i ulë kërkesat, Rafael Leao i ofrohet gjigantit italian
Rafael Leao i është ofruar Romës nga super-agjenti Jorge Mendes, pasi Milani po kërkon një blerës për anësorin portugez, raporton gazetari Sacha Tavolieri.
Sipas raportimeve, Mendes ka kontaktuar të hënën familjen Friedkin, pronarët e Romës, për t’ua propozuar Leaon në emër të Milanit, në një zhvillim të papritur në merkato.
Klubi italian tani po e shqyrton mundësinë e transferimit të 27-vjeçarit dhe po vlerëson nëse një lëvizje e tillë do të përshtatej me planet e tyre për sezonin e ri.
Milani është i gatshëm të ulë kërkesat financiare për Leaon. Çmimi i kërkuar për portugezin raportohet se ka zbritur në rreth 40 milionë euro, plus bonuse.
Ky ndryshim vjen në një kohë kur “Rossonerët” janë pranë transferimit të anësorit të Strasbourgut, Diego Moreiras, në një marrëveshje që pritet të kalojë shifrën e 50 milionë eurove.
Leao kishte preferuar më herët një transferim në Ligën Premier ose La Liga, por deri tani nuk ka ardhur ndonjë ofertë serioze për të. Galatasaray ishte shfaqur si një prej klubeve kryesore të interesuara për reprezentuesin portugez, përpara se Mendes ta propozonte atë te Roma.
Leao zhvilloi një sezon produktiv me Milanin në edicionin 2025/26, duke regjistruar 31 paraqitje në të gjitha garat dhe duke shënuar 10 gola.
Nëntë prej golave të tij erdhën në Serie A, ndërsa një në Coppa Italia. Ai dha gjithashtu tri asistime dhe regjistroi gjithsej 1,869 minuta në fushë.
Pavarësisht se vazhdoi të ishte titullar i rregullt i Milanit, klubi tani duket i gatshëm ta lejojë largimin e tij si pjesë e riformatimit të skuadrës.
Roma po e shqyrton mundësinë për ta sjellë Leaon në Stadio Olimpico, por portugezi nuk është objektivi i vetëm i klubit.
“Verdhekuqtë” raportohet se kanë arritur marrëveshje personale me Malick Fofanën dhe po punojnë për ta finalizuar transferimin e anësorit belg nga Lyoni.
Kështu, mbetet për t’u parë nëse Roma do të vendosë të investojë rreth 40 milionë euro për Leaon apo do të fokusohet në alternativa të tjera për krahët e sulmit./Telegrafi/