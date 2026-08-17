Pas Rodrit, Real Madridi dhe Barcelona në garë edhe për yllin tjetër spanjoll
Real Madridi është ndër klubet që po monitorojnë nga afër mesfushorin e Racing Santander, Sergio Martinez, pasi 19-vjeçari bëri një debutim spektakolar në La Liga, raporton AS.
Mesfushori spanjoll ka tërhequr gjithashtu interesimin e Barcelonës dhe Villarrealit, ndërsa të tri klubet kishin eksploruar mundësinë për ta transferuar atë edhe sezonin e kaluar.
Martinez ka kontratë me Racing Santander deri më 30 qershor 2029, por klauzola e lirimit prej vetëm 3 milionë eurosh mund ta bëjë atë një objektiv jashtëzakonisht tërheqës për klubet e mëdha spanjolle.
19-vjeçari përjetoi një debutim ëndrrash në La Liga të dielën, më 16 gusht. Ai ishte titullar përballë Villarrealit, ku luajti përkrah Gustavo Puertas dhe shënoi një gol spektakolar në këndin e sipërm të portës.
Martinez kishte debutuar me ekipin e parë të Racingut saktësisht një vit më parë, kur luajti për disa minuta ndaj Castellonit. Megjithatë, debutimi i tij në La Liga ishte një përvojë krejtësisht tjetër.
Pavarësisht se bëri disa gabime të rrezikshme në fillim të ndeshjes, mesfushori i ri reagoi mirë dhe më pas zhvilloi një paraqitje mbresëlënëse.
Goli i tij ishte veçanërisht spektakolar. Sipas të dhënave zyrtare të La Ligës, goditja e Martinezit arriti shpejtësinë e jashtëzakonshme prej 126.7 kilometra në orë.
Paraqitja e tij ka rikthyer interesimin e disa prej klubeve më të mëdha të Spanjës. Real Madridi, Barcelona dhe Villarreal kishin kontaktuar tashmë Racingun dhe përfaqësuesit e lojtarit sezonin e kaluar, përfshirë edhe përpjekje për ta transferuar gjatë afatit kalimtar të dimrit.
Megjithatë, Martinez vendosi të qëndronte në Santander, pasi besonte se qëndrimi te Racingu do t’i jepte mundësi më të mira për të vazhduar stërvitjen dhe për të garuar rregullisht me ekipin e parë./Telegrafi/